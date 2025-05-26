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Путин заявил о "захвате" международных рынков в сфере кибербезопасности
Путин заявил о "захвате" международных рынков в сфере кибербезопасности - 26.05.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о "захвате" международных рынков в сфере кибербезопасности
Россия уже "захватывает" международные рынки в сфере кибербезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T18:24+0300
2025-05-26T18:24+0300
2025-05-26T18:35+0300
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россия уже "захватывает" международные рынки в сфере кибербезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Больше того, уже захватываем международные рынки по этому виду деятельности (в сфере кибербезопасности - ред.). Поэтому и слава богу, что они такие недальновидные люди. Плохо, что они так вот относятся к нашей стране. Это плохо, потому что это недобросовестное отношение", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России. Глава государства подчеркнул, что ряд стран не только "избавляются" от российских специалистов. "Они еще раньше начали избавляться от наших компаний, от услуг наших компаний, которые работали в сфере кибербезопасности за границей, работали успешно и были конкурентоспособными. Это же просто элемент такой недобросовестной борьбы на рынке", - подчеркнул Путин.
https://1prime.ru/20250526/robototekhnika-857934792.html
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владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ
Путин заявил о "захвате" международных рынков в сфере кибербезопасности
Путин: Россия уже "захватывает" международные рынки в сфере кибербезопасности
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россия уже "захватывает" международные рынки в сфере кибербезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Больше того, уже захватываем международные рынки по этому виду деятельности (в сфере кибербезопасности - ред.). Поэтому и слава богу, что они такие недальновидные люди. Плохо, что они так вот относятся к нашей стране. Это плохо, потому что это недобросовестное отношение", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.
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Глава государства подчеркнул, что ряд стран не только "избавляются" от российских специалистов. "Они еще раньше начали избавляться от наших компаний, от услуг наших компаний, которые работали в сфере кибербезопасности за границей, работали успешно и были конкурентоспособными. Это же просто элемент такой недобросовестной борьбы на рынке", - подчеркнул Путин.