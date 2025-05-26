Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин заявил о "захвате" международных рынков в сфере кибербезопасности - 26.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250526/kiberbezopasnost-857936987.html
Путин заявил о "захвате" международных рынков в сфере кибербезопасности
Путин заявил о "захвате" международных рынков в сфере кибербезопасности - 26.05.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о "захвате" международных рынков в сфере кибербезопасности
Россия уже "захватывает" международные рынки в сфере кибербезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T18:24+0300
2025-05-26T18:35+0300
экономика
владимир путин
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_6545d94fdac3332acc19571d0eaf1c28.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россия уже "захватывает" международные рынки в сфере кибербезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Больше того, уже захватываем международные рынки по этому виду деятельности (в сфере кибербезопасности - ред.). Поэтому и слава богу, что они такие недальновидные люди. Плохо, что они так вот относятся к нашей стране. Это плохо, потому что это недобросовестное отношение", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России. Глава государства подчеркнул, что ряд стран не только "избавляются" от российских специалистов. "Они еще раньше начали избавляться от наших компаний, от услуг наших компаний, которые работали в сфере кибербезопасности за границей, работали успешно и были конкурентоспособными. Это же просто элемент такой недобросовестной борьбы на рынке", - подчеркнул Путин.
https://1prime.ru/20250526/robototekhnika-857934792.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82845/73/828457384_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_9331b3f8343e2fbb44d09bf276576d5e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, РОССИЯ
18:24 26.05.2025 (обновлено: 18:35 26.05.2025)
 
Путин заявил о "захвате" международных рынков в сфере кибербезопасности

Путин: Россия уже "захватывает" международные рынки в сфере кибербезопасности

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россия уже "захватывает" международные рынки в сфере кибербезопасности, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Больше того, уже захватываем международные рынки по этому виду деятельности (в сфере кибербезопасности - ред.). Поэтому и слава богу, что они такие недальновидные люди. Плохо, что они так вот относятся к нашей стране. Это плохо, потому что это недобросовестное отношение", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.
Робот Яндекс.Ровер
Путин назвал робототехнику одним из ключевых направлений России
17:48
Глава государства подчеркнул, что ряд стран не только "избавляются" от российских специалистов. "Они еще раньше начали избавляться от наших компаний, от услуг наших компаний, которые работали в сфере кибербезопасности за границей, работали успешно и были конкурентоспособными. Это же просто элемент такой недобросовестной борьбы на рынке", - подчеркнул Путин.
 
ЭкономикаВладимир ПутинРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала