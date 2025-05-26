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Китай и Индонезия подписали меморандум о сотрудничестве - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Китай и Индонезия подписали меморандум о сотрудничестве
Китай и Индонезия подписали меморандум о сотрудничестве - 26.05.2025, ПРАЙМ
Китай и Индонезия подписали меморандум о сотрудничестве
Китай и Индонезия подписали меморандум о взаимопонимании по созданию рамок сотрудничества для продвижения двусторонних расчетов в национальных валютах, сообщает | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T06:21+0300
2025-05-26T06:21+0300
экономика
финансы
россия
китай
индонезия
кнр
цб китая
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ПЕКИН, 26 мая - ПРАЙМ. Китай и Индонезия подписали меморандум о взаимопонимании по созданию рамок сотрудничества для продвижения двусторонних расчетов в национальных валютах, сообщает Народный банк Китая (ЦБ КНР). Документ подписали 25 мая главы центральных банков Китая и Индонезии в присутствии премьер-министра КНР Ли Цяна и президента Индонезии Прабово Субианто. Как отметили в Народной банке Китая, новый меморандум является расширением предыдущего, который был заключен между сторонами 30 сентября 2020 года. В сообщении подчеркивается, что меморандум расширит сферу сотрудничества в области расчетов в местной валюте между двумя странами, теперь сотрудничество по двусторонним расчетам в национальных валютах будет охватывать все операции по счетам движения капитала и финансовым счетам.
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финансы, россия, китай, индонезия, кнр, цб китая
Экономика, Финансы, РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДОНЕЗИЯ, КНР, ЦБ Китая
06:21 26.05.2025
 
Китай и Индонезия подписали меморандум о сотрудничестве

Китай и Индонезия подписали меморандум о сотрудничестве в области расчетов в нацвалютах

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ПЕКИН, 26 мая - ПРАЙМ. Китай и Индонезия подписали меморандум о взаимопонимании по созданию рамок сотрудничества для продвижения двусторонних расчетов в национальных валютах, сообщает Народный банк Китая (ЦБ КНР).
Документ подписали 25 мая главы центральных банков Китая и Индонезии в присутствии премьер-министра КНР Ли Цяна и президента Индонезии Прабово Субианто.
Как отметили в Народной банке Китая, новый меморандум является расширением предыдущего, который был заключен между сторонами 30 сентября 2020 года. В сообщении подчеркивается, что меморандум расширит сферу сотрудничества в области расчетов в местной валюте между двумя странами, теперь сотрудничество по двусторонним расчетам в национальных валютах будет охватывать все операции по счетам движения капитала и финансовым счетам.
 
ЭкономикаФинансыРОССИЯКИТАЙИНДОНЕЗИЯКНРЦБ Китая
 
 
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