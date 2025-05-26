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Китай нарастил экспорт кофе в США в 21 раз - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Китай нарастил экспорт кофе в США в 21 раз
Китай нарастил экспорт кофе в США в 21 раз - 26.05.2025, ПРАЙМ
Китай нарастил экспорт кофе в США в 21 раз
Поставки кофе из Китая в США в апреле взлетели почти в 21 раз в месячном выражении - до максимальных почти за три года значений, подсчитало РИА Новости по... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T20:06+0300
2025-05-26T20:07+0300
экономика
китай
экспорт
кофе
сша
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Поставки кофе из Китая в США в апреле взлетели почти в 21 раз в месячном выражении - до максимальных почти за три года значений, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Общий кофейный экспорт Поднебесной в Штаты за апрель этого года составил 4,1 миллиона долларов. Главным образом он состоит из необжаренных зерен кофе. В месячном выражении поставки выросли в 20,8 раза, а в годовом - на 11%. Такие объемы стали самыми большими за месяц с мая 2022 года. Тогда они составляли 5,1 миллиона долларов. Суммарно за первые четыре месяца этого года поставки кофе из Китая в США достигли 4,4 миллиона долларов - на треть меньше, чем годом ранее, а за весь прошлый год они достигли 18,7 миллиона. При этом общий китайский кофейный экспорт в апреле достиг 33,8 миллиона долларов. США в этом объеме заняли третье место. В пятерку также вошли Япония (6,4 миллиона долларов), Нидерланды (95,4 миллиона), Германия (2,5 миллиона) и Великобритания (2 миллиона долларов).
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китай, экспорт, кофе, сша
Экономика, КИТАЙ, экспорт, кофе, США
20:06 26.05.2025 (обновлено: 20:07 26.05.2025)
 
Китай нарастил экспорт кофе в США в 21 раз

Статслужбы КНР: Китай за месяц нарастил экспорт кофе в США в 21 раз

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПроизводство кофе на фабрике в Московской области
Производство кофе на фабрике в Московской области - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Поставки кофе из Китая в США в апреле взлетели почти в 21 раз в месячном выражении - до максимальных почти за три года значений, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы.
Общий кофейный экспорт Поднебесной в Штаты за апрель этого года составил 4,1 миллиона долларов. Главным образом он состоит из необжаренных зерен кофе. В месячном выражении поставки выросли в 20,8 раза, а в годовом - на 11%.
Такие объемы стали самыми большими за месяц с мая 2022 года. Тогда они составляли 5,1 миллиона долларов.
Суммарно за первые четыре месяца этого года поставки кофе из Китая в США достигли 4,4 миллиона долларов - на треть меньше, чем годом ранее, а за весь прошлый год они достигли 18,7 миллиона.
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При этом общий китайский кофейный экспорт в апреле достиг 33,8 миллиона долларов. США в этом объеме заняли третье место. В пятерку также вошли Япония (6,4 миллиона долларов), Нидерланды (95,4 миллиона), Германия (2,5 миллиона) и Великобритания (2 миллиона долларов).
 
ЭкономикаКИТАЙэкспорткофеСША
 
 
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