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Путин отметил активный выход российских компаний на зарубежный рынок - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Путин отметил активный выход российских компаний на зарубежный рынок
Путин отметил активный выход российских компаний на зарубежный рынок - 26.05.2025, ПРАЙМ
Путин отметил активный выход российских компаний на зарубежный рынок
Российские компании не только занимают уверенные позиции на домашнем рынке, но и активно выходят за рубеж, заявил президент РФ Владимир Путин. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T17:05+0300
2025-05-26T17:27+0300
экономика
россия
владимир путин
бизнес
запад
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российские компании не только занимают уверенные позиции на домашнем рынке, но и активно выходят за рубеж, заявил президент РФ Владимир Путин."Ваши компании занимают все более прочные позиции внутри страны, а также уверенно конкурируют за рубежом. Благодаря гибкости подходов и, конечно, качеству своей продукции, они увеличивают свои поставки на перспективные мировые рынки", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.Как отметил президент, российские предприниматели не опустили руки в последние годы, справляясь с вызовами, в том числе с изменением логистики, нарушением привычных механизмов платежей. Также он отметил, что некоторые западные компании подставили российских предпринимателей своим уходом по принуждению Запада, однако российские компании успешно сумели противостоять всем вызовам."Очень важно, что в этих непростых условиях наши предприниматели не стушевались, руки не опустили, а напротив, проявили присущую им деловую хватку и основательную хозяйственность в самом широком и прямом смысле этого слова", - сказал Путин.Помимо этого, российский лидер допустил возможность введения штрафов за нарушение норм в сфере закупок отечественного оборудования."Нужно, чтобы жизнь соответствовала нормативной базе... Нужно какое-то ужесточение, какие-то санкции за нарушения - надо вводить финансовые, экономические (санкции - ред.). (Нужны - ред.) штрафы, конечно, чтобы демотивировать нарушения этих норм. Прошу коллег это отработать", - сообщил глава государства.Путин в понедельник проводит встречу с представителями деловых кругов России.
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россия, владимир путин, бизнес, запад
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Бизнес, ЗАПАД
17:05 26.05.2025 (обновлено: 17:27 26.05.2025)
 
Путин отметил активный выход российских компаний на зарубежный рынок

Путин: российские компании заняли прочные позиции на домашнем рынке

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии
Президент Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии
© POOL
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Российские компании не только занимают уверенные позиции на домашнем рынке, но и активно выходят за рубеж, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Ваши компании занимают все более прочные позиции внутри страны, а также уверенно конкурируют за рубежом. Благодаря гибкости подходов и, конечно, качеству своей продукции, они увеличивают свои поставки на перспективные мировые рынки", - сказал Путин на встрече с представителями деловых кругов России.
Как отметил президент, российские предприниматели не опустили руки в последние годы, справляясь с вызовами, в том числе с изменением логистики, нарушением привычных механизмов платежей. Также он отметил, что некоторые западные компании подставили российских предпринимателей своим уходом по принуждению Запада, однако российские компании успешно сумели противостоять всем вызовам.
"Очень важно, что в этих непростых условиях наши предприниматели не стушевались, руки не опустили, а напротив, проявили присущую им деловую хватку и основательную хозяйственность в самом широком и прямом смысле этого слова", - сказал Путин.
Помимо этого, российский лидер допустил возможность введения штрафов за нарушение норм в сфере закупок отечественного оборудования.
"Нужно, чтобы жизнь соответствовала нормативной базе... Нужно какое-то ужесточение, какие-то санкции за нарушения - надо вводить финансовые, экономические (санкции - ред.). (Нужны - ред.) штрафы, конечно, чтобы демотивировать нарушения этих норм. Прошу коллег это отработать", - сообщил глава государства.
Путин в понедельник проводит встречу с представителями деловых кругов России.
Президент Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
Путин отметил опережающие темпы роста экономики России
16:51
 
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