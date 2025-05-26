https://1prime.ru/20250526/kosmonavt-857931760.html

Второй венгерский космонавт посетит российский модуль "Звезда" на МКС

Второй венгерский космонавт посетит российский модуль "Звезда" на МКС - 26.05.2025, ПРАЙМ

Второй венгерский космонавт посетит российский модуль "Звезда" на МКС

Второй венгерский космонавт Тибор Капу в ходе своего полета на МКС посетит российский модуль "Звезда", где проведет научные эксперименты с использованием... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T16:37+0300

2025-05-26T16:37+0300

2025-05-26T16:37+0300

россия

общество

венгрия

будапешт

мкс

https://cdnn.1prime.ru/img/82925/41/829254129_0:96:1827:1124_1920x0_80_0_0_353dc769339127daa74d856f10525168.jpg

БУДАПЕШТ, 26 мая - ПРАЙМ. Второй венгерский космонавт Тибор Капу в ходе своего полета на МКС посетит российский модуль "Звезда", где проведет научные эксперименты с использованием венгерских приборов, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов на праздновании 45-летней годовщины полета первого венгерского космонавта. Первый и единственный венгерский космонавт Берталан Фаркаш 26 мая 1980 года отправился в полет на корабле "Союз-36", командиром которого был советский космонавт Валерий Кубасов, и пробыл на орбите до 3 июня. Полет второго венгерского космонавта, 33-лентнего инженера-механика Тибора Капу, в составе международного экипажа запланирован на 8 июня 2025 года. "Осознавая, что космическая отрасль избирает в себя практически все передовые научные направления, наши венгерские коллеги создали динамично развивающуюся исследовательскую и техническую базу, а также собственную программу отбора космонавтов. Как результат, в ближайшее время еще один венгерский космонавт Тибор Капу совершит полет на МКС, в рамках которого предполагается его посещение российского модуля "Звезда" для проведения научных экспериментов, в том числе со знаменитым венгерским дозиметром Pille", - сказал Станиславов. Посол напомнил, что Венгрия была одной из первых стран, кто присоединился к принятой в 1967 году международной программе в области мирного освоения космоса "Интеркосмос", в рамках которой было осуществлено 14 полетов космонавтов из разных стран, и подчеркнул важность того, чтобы "международное сотрудничество в освоении космического пространства продолжалось исключительно в мирных целях, на базе всего человечества и на равноправной основе". Станиславов сообщил, что есть "и другие планы российско-венгерского сотрудничества в космической сфере на более отдаленную перспективу, которые опираются на обоюдный интерес наших стран к продолжению взаимодействия в этой области". Капу и его дублер Дьюла Череньи были отобраны из 240 кандидатов в мае 2024 года. Старт международного экипажа под руководством американской астронавтки запланирован на 8 июня 2025 года из США. Помимо венгерского инженера-механика Капу, в его составе индийский летчик-истребитель и польский инженер. На МКС они пробудут 14 дней, программа полета предполагает около 60 научных экспериментов. Фаркаш принимал участие в подготовке Капу и его дублеров и будет присутствовать при старте.

https://1prime.ru/20250522/kosmos-857823048.html

венгрия

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , венгрия, будапешт, мкс