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Количество выданных ипотечных кредитов в России в апреле снизилось на 43%
Количество выданных ипотечных кредитов в России в апреле снизилось на 43% - 26.05.2025, ПРАЙМ
Количество выданных ипотечных кредитов в России в апреле снизилось на 43%
Количество выданных ипотечных кредитов в России в апреле снизилось на 42,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 65,2 тысячи, сообщает... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T14:22+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Количество выданных ипотечных кредитов в России в апреле снизилось на 42,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 65,2 тысячи, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). "По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, количество выданных ипотечных кредитов в апреле 2025 года составило 65,2 тысячи единиц, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42,7% (или в 1,7 раза)", - говорится в сообщении. При этом по сравнению с предшествовавшим месяцем число выданных в апреле ипотечных кредитов, напротив, выросло на 13,9% (в марте было выдано 57,3 тысячи). "Вырос в апреле 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем и объем выданной ипотеки - на 11,5%, до 287,3 миллиарда рублей (в марте 2025 года – 257,7 миллиарда рублей). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель сократился на 41,3%", - также отмечается в сообщении НБКИ. Наибольшее число ипотечных кредитов в апреле было выдано в Москве (5,63 тысячи), Московской области (4,07 тысячи), Санкт-Петербурге (2,91 тысячи), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (2,68 тысячи) и Свердловской (2,47 тысячи кредитов) областях. "На динамику выдачи ипотеки оказывает влияние политика регулятора по охлаждению ипотечного рынка, в том числе рост ключевой ставки и макропруденциальные ограничения в отношении показателя долговой нагрузки", - констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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финансы, россия, нбки, ипотека
Экономика, Финансы, РОССИЯ, НБКИ, ипотека
Количество выданных ипотечных кредитов в России в апреле снизилось на 43%
НБКИ: количество выданных ипотечных кредитов в России в апреле снизилось до 65,2 тысячи
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Количество выданных ипотечных кредитов в России в апреле снизилось на 42,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигло 65,2 тысячи, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).
"По данным кредиторов, передающих сведения в НБКИ, количество выданных ипотечных кредитов в апреле 2025 года составило 65,2 тысячи единиц, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42,7% (или в 1,7 раза)", - говорится в сообщении.
При этом по сравнению с предшествовавшим месяцем число выданных в апреле ипотечных кредитов, напротив, выросло на 13,9% (в марте было выдано 57,3 тысячи).
"Вырос в апреле 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем и объем выданной ипотеки - на 11,5%, до 287,3 миллиарда рублей (в марте 2025 года – 257,7 миллиарда рублей). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года данный показатель сократился на 41,3%", - также отмечается в сообщении НБКИ.
Наибольшее число ипотечных кредитов в апреле было выдано в Москве (5,63 тысячи), Московской области (4,07 тысячи), Санкт-Петербурге (2,91 тысячи), а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (2,68 тысячи) и Свердловской (2,47 тысячи кредитов) областях.
"На динамику выдачи ипотеки оказывает влияние политика регулятора по охлаждению ипотечного рынка, в том числе рост ключевой ставки и макропруденциальные ограничения в отношении показателя долговой нагрузки", - констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
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