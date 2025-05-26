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В ГД одобрили изъятие криптовалюты при расследовании уголовных дел
В ГД одобрили изъятие криптовалюты при расследовании уголовных дел - 26.05.2025, ПРАЙМ
В ГД одобрили изъятие криптовалюты при расследовании уголовных дел
Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о признании цифровой валюты имуществом для целей... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T13:45+0300
2025-05-26T13:45+0300
2025-05-26T13:45+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о признании цифровой валюты имуществом для целей Уголовного кодекса и введении механизма ее изъятия при расследовании уголовных дел. Согласно законопроекту, цифровая валюта признается имуществом для целей Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса РФ. Также предусматривается дополнение Уголовно-процессуального кодекса статьей, регламентирующей действия следователя (дознавателя) в тех случаях, когда в ходе предварительного расследования выявляется цифровая валюта, подлежащая изъятию и признанию вещественным доказательством. В целях недопущения сокрытия цифровой валюты следователь (дознаватель) наделяется полномочиями по ее изъятию. Предусматривается возможность выбора следующих мер в зависимости от ситуации и конкретного вида цифровой валюты: изъятие материального носителя, содержащего цифровую валюту или коды доступа к ней или перевод ее на адрес-идентификатор, позволяющий обеспечить ее сохранность. Также возможно осуществление обеих вышеперечисленных мер. Уточняется, что изъятие осуществляется с участием специалиста, который определяет в том числе выбор необходимых мер для обеспечения сохранности с учетом особенностей цифровой валюты. В случае вынесения решения о наложении ареста на цифровую валюту, хранение которой осуществляется посредством "холодных кошельков", изымается материальный носитель, содержащий цифровую валюту или коды доступа к ней. При получении доступа к "кошельку" может быть осуществлен перевод цифровой валюты на адрес-идентификатор, обеспечивающий ее сохранность
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финансы, россия, общество , москва, госдума
Финансы, РОССИЯ, Общество , МОСКВА, Госдума
В ГД одобрили изъятие криптовалюты при расследовании уголовных дел
В ГД поддержали проект об изъятии криптовалюты при расследовании уголовных дел
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении правительственный законопроект о признании цифровой валюты имуществом для целей Уголовного кодекса и введении механизма ее изъятия при расследовании уголовных дел.
Согласно законопроекту, цифровая валюта признается имуществом для целей Уголовного кодекса и Уголовно-процессуального кодекса РФ.
Также предусматривается дополнение Уголовно-процессуального кодекса статьей, регламентирующей действия следователя (дознавателя) в тех случаях, когда в ходе предварительного расследования выявляется цифровая валюта, подлежащая изъятию и признанию вещественным доказательством. В целях недопущения сокрытия цифровой валюты следователь (дознаватель) наделяется полномочиями по ее изъятию.
Предусматривается возможность выбора следующих мер в зависимости от ситуации и конкретного вида цифровой валюты: изъятие материального носителя, содержащего цифровую валюту или коды доступа к ней или перевод ее на адрес-идентификатор, позволяющий обеспечить ее сохранность. Также возможно осуществление обеих вышеперечисленных мер.
Уточняется, что изъятие осуществляется с участием специалиста, который определяет в том числе выбор необходимых мер для обеспечения сохранности с учетом особенностей цифровой валюты.
В случае вынесения решения о наложении ареста на цифровую валюту, хранение которой осуществляется посредством "холодных кошельков", изымается материальный носитель, содержащий цифровую валюту или коды доступа к ней. При получении доступа к "кошельку" может быть осуществлен перевод цифровой валюты на адрес-идентификатор, обеспечивающий ее сохранность
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