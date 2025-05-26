Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Макрон получил пощечину от супруги Брижит, пишут СМИ - 26.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250526/makron-857916403.html
Макрон получил пощечину от супруги Брижит, пишут СМИ
Макрон получил пощечину от супруги Брижит, пишут СМИ - 26.05.2025, ПРАЙМ
Макрон получил пощечину от супруги Брижит, пишут СМИ
Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощёчину от первой леди Франции Брижит, соответствующие кадры попали в сеть. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T11:05+0300
2025-05-26T11:05+0300
политика
франция
вьетнам
эммануэль макрон
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0b/854848493_0:133:3173:1917_1920x0_80_0_0_e0dbc24844ba4f78c4351f911f7ddac2.jpg
ПАРИЖ, 26 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощёчину от первой леди Франции Брижит, соответствующие кадры попали в сеть. Накануне Макрон с супругой прибыл с визитом во Вьетнам. На кадрах, опубликованных в том числе агентством Ассошиейтед Пресс, видно, как на выходе из самолёта Макрон получает пощёчину. На видео попала рука в красном рукаве, которая бьёт президента по щеке. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом. Затем СМИ засняли, как из самолёта вышел Макрон и за ним его супруга Брижит в красном пиджаке. Видео изначально было опубликовано телеканалом RT. Елисейский дворец заявил, что съемка поддельная. Однако когда выяснилось, что сцену засняли и другие СМИ, в офисе президента признали её подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.
https://1prime.ru/20250521/makron-857799773.html
франция
вьетнам
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0b/854848493_220:0:2951:2048_1920x0_80_0_0_c7236273ae52696d44c8785402e60d86.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
франция, вьетнам, эммануэль макрон
Политика, ФРАНЦИЯ, ВЬЕТНАМ, Эммануэль Макрон
11:05 26.05.2025
 
Макрон получил пощечину от супруги Брижит, пишут СМИ

Президент Франции Макрон получил пощечину от первой леди Франции Брижит

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПАРИЖ, 26 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощёчину от первой леди Франции Брижит, соответствующие кадры попали в сеть.
Накануне Макрон с супругой прибыл с визитом во Вьетнам.
На кадрах, опубликованных в том числе агентством Ассошиейтед Пресс, видно, как на выходе из самолёта Макрон получает пощёчину. На видео попала рука в красном рукаве, которая бьёт президента по щеке.
Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.
Затем СМИ засняли, как из самолёта вышел Макрон и за ним его супруга Брижит в красном пиджаке.
Видео изначально было опубликовано телеканалом RT.
Елисейский дворец заявил, что съемка поддельная. Однако когда выяснилось, что сцену засняли и другие СМИ, в офисе президента признали её подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 21.05.2025
Путь в пропасть. В Польше раскритиковали "наполеоновские" планы Макрона
21 мая, 18:00
 
ПолитикаФРАНЦИЯВЬЕТНАМЭммануэль Макрон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала