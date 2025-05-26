https://1prime.ru/20250526/makron-857916403.html

Макрон получил пощечину от супруги Брижит, пишут СМИ

Макрон получил пощечину от супруги Брижит, пишут СМИ - 26.05.2025, ПРАЙМ

Макрон получил пощечину от супруги Брижит, пишут СМИ

Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощёчину от первой леди Франции Брижит, соответствующие кадры попали в сеть. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T11:05+0300

2025-05-26T11:05+0300

2025-05-26T11:05+0300

политика

франция

вьетнам

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 26 мая - ПРАЙМ. Президент Франции Эммануэль Макрон получил пощёчину от первой леди Франции Брижит, соответствующие кадры попали в сеть. Накануне Макрон с супругой прибыл с визитом во Вьетнам. На кадрах, опубликованных в том числе агентством Ассошиейтед Пресс, видно, как на выходе из самолёта Макрон получает пощёчину. На видео попала рука в красном рукаве, которая бьёт президента по щеке. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом. Затем СМИ засняли, как из самолёта вышел Макрон и за ним его супруга Брижит в красном пиджаке. Видео изначально было опубликовано телеканалом RT. Елисейский дворец заявил, что съемка поддельная. Однако когда выяснилось, что сцену засняли и другие СМИ, в офисе президента признали её подлинность, указав на то, что это был "сложный момент" для президента.

https://1prime.ru/20250521/makron-857799773.html

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франция, вьетнам, эммануэль макрон