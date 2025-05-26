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"С бодрым видом": Пушков высмеял Макрона после инцидента с пощечиной - 26.05.2025, ПРАЙМ
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"С бодрым видом": Пушков высмеял Макрона после инцидента с пощечиной
"С бодрым видом": Пушков высмеял Макрона после инцидента с пощечиной - 26.05.2025, ПРАЙМ
"С бодрым видом": Пушков высмеял Макрона после инцидента с пощечиной
Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сыронизировал над поведением президента Франции Эммануэля Макрона после случая с пощечиной от... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T14:07+0300
2025-05-26T14:07+0300
франция
эммануэль макрон
алексей пушков
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сыронизировал над поведением президента Франции Эммануэля Макрона после случая с пощечиной от супруги во время визита во Вьетнам."Трудно сказать, позволял ли Наполеон давать себе пощечины, но вот Макрон только что &lt;...&gt; получил пощечину от своей жены Брижит. Причем весьма сильную. И, вероятно, не первую в его жизни. А потом, как ни в чем ни бывало, с бодрым видом спустился с ней по трапу", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Пушков предположил, что, возможно, именно по этой причине на публичных мероприятиях Макрон старается демонстрировать такую непоколебимую самоуверенность.Ранее в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получает пощечину от своей жены Брижит в момент открытия двери президентского самолета. Макрон, явно не ожидавший таких действий, пошатнулся и слегка растерялся, несколько секунд простояв с открытым ртом.Изначально Елисейский дворец заявлял о фальшивости записи. Однако, после того как выяснилось, что эти кадры были опубликованы во множестве изданий, администрация президента подтвердила их подлинность, отметив, что это был "сложный момент" для французского лидера.
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франция, эммануэль макрон, алексей пушков
ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Алексей Пушков
14:07 26.05.2025
 
"С бодрым видом": Пушков высмеял Макрона после инцидента с пощечиной

Пушков: вероятно, Макрон не первый раз получает пощечины

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сыронизировал над поведением президента Франции Эммануэля Макрона после случая с пощечиной от супруги во время визита во Вьетнам.
"Трудно сказать, позволял ли Наполеон давать себе пощечины, но вот Макрон только что <...> получил пощечину от своей жены Брижит. Причем весьма сильную. И, вероятно, не первую в его жизни. А потом, как ни в чем ни бывало, с бодрым видом спустился с ней по трапу", — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Пушков предположил, что, возможно, именно по этой причине на публичных мероприятиях Макрон старается демонстрировать такую непоколебимую самоуверенность.
Ранее в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получает пощечину от своей жены Брижит в момент открытия двери президентского самолета. Макрон, явно не ожидавший таких действий, пошатнулся и слегка растерялся, несколько секунд простояв с открытым ртом.
Изначально Елисейский дворец заявлял о фальшивости записи. Однако, после того как выяснилось, что эти кадры были опубликованы во множестве изданий, администрация президента подтвердила их подлинность, отметив, что это был "сложный момент" для французского лидера.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
Макрон получил пощечину от супруги Брижит, пишут СМИ
11:05
 
ФРАНЦИЯЭммануэль МакронАлексей Пушков
 
 
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