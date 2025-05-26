https://1prime.ru/20250526/makron-857925509.html

"С бодрым видом": Пушков высмеял Макрона после инцидента с пощечиной

"С бодрым видом": Пушков высмеял Макрона после инцидента с пощечиной - 26.05.2025, ПРАЙМ

"С бодрым видом": Пушков высмеял Макрона после инцидента с пощечиной

Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сыронизировал над поведением президента Франции Эммануэля Макрона после случая с пощечиной от... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T14:07+0300

2025-05-26T14:07+0300

2025-05-26T14:07+0300

франция

эммануэль макрон

алексей пушков

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков сыронизировал над поведением президента Франции Эммануэля Макрона после случая с пощечиной от супруги во время визита во Вьетнам."Трудно сказать, позволял ли Наполеон давать себе пощечины, но вот Макрон только что <...> получил пощечину от своей жены Брижит. Причем весьма сильную. И, вероятно, не первую в его жизни. А потом, как ни в чем ни бывало, с бодрым видом спустился с ней по трапу", — написал Пушков в своем Telegram-канале.Пушков предположил, что, возможно, именно по этой причине на публичных мероприятиях Макрон старается демонстрировать такую непоколебимую самоуверенность.Ранее в СМИ распространилось видео, на котором Макрон получает пощечину от своей жены Брижит в момент открытия двери президентского самолета. Макрон, явно не ожидавший таких действий, пошатнулся и слегка растерялся, несколько секунд простояв с открытым ртом.Изначально Елисейский дворец заявлял о фальшивости записи. Однако, после того как выяснилось, что эти кадры были опубликованы во множестве изданий, администрация президента подтвердила их подлинность, отметив, что это был "сложный момент" для французского лидера.

https://1prime.ru/20250526/makron-857916403.html

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франция, эммануэль макрон, алексей пушков