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Путин призвал уделить особое внимание работе зарубежных маркетплейсов

Путин призвал уделить особое внимание работе зарубежных маркетплейсов - 26.05.2025, ПРАЙМ

Путин призвал уделить особое внимание работе зарубежных маркетплейсов

Президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание работе зарубежных маркетплейсов в России, поскольку на сегодняшний день они являются своего рода | 26.05.2025, ПРАЙМ

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2025-05-26T18:02+0300

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экономика

бизнес

владимир путин

маркетплейсы

россия

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание работе зарубежных маркетплейсов в России, поскольку на сегодняшний день они являются своего рода "дырой", через которую в страну можно завезти что угодно.Президент также отметил, что данная проблема упоминалась и ранее и долгое время находилась в процессе обсуждения."Это вот точно дыра такая, на которую нужно обязательно обратить внимание", - прокомментировал ситуацию российский лидер на встрече с представителями российских деловых кругов.

https://1prime.ru/20250526/putin-857932786.html

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Встреча Путина с представителями деловых кругов Встреча Путина с представителями деловых кругов 2025-05-26T18:02+0300 true PT0M56S

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бизнес, владимир путин, маркетплейсы, россия