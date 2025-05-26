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Путин призвал уделить особое внимание работе зарубежных маркетплейсов - 26.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин призвал уделить особое внимание работе зарубежных маркетплейсов
Путин призвал уделить особое внимание работе зарубежных маркетплейсов - 26.05.2025, ПРАЙМ
Путин призвал уделить особое внимание работе зарубежных маркетплейсов
Президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание работе зарубежных маркетплейсов в России, поскольку на сегодняшний день они являются своего рода | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T18:02+0300
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экономика
бизнес
владимир путин
маркетплейсы
россия
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание работе зарубежных маркетплейсов в России, поскольку на сегодняшний день они являются своего рода "дырой", через которую в страну можно завезти что угодно.Президент также отметил, что данная проблема упоминалась и ранее и долгое время находилась в процессе обсуждения."Это вот точно дыра такая, на которую нужно обязательно обратить внимание", - прокомментировал ситуацию российский лидер на встрече с представителями российских деловых кругов.
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Встреча Путина с представителями деловых кругов
Встреча Путина с представителями деловых кругов
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бизнес, владимир путин, маркетплейсы, россия
Экономика, Бизнес, Владимир Путин, маркетплейсы, РОССИЯ
18:02 26.05.2025 (обновлено: 18:11 26.05.2025)
 
Путин призвал уделить особое внимание работе зарубежных маркетплейсов

Путин: сейчас через зарубежные маркетплейсы можно провезти в страну что угодно

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин призвал уделить особое внимание работе зарубежных маркетплейсов в России, поскольку на сегодняшний день они являются своего рода "дырой", через которую в страну можно завезти что угодно.
Президент также отметил, что данная проблема упоминалась и ранее и долгое время находилась в процессе обсуждения.
"Это вот точно дыра такая, на которую нужно обязательно обратить внимание", - прокомментировал ситуацию российский лидер на встрече с представителями российских деловых кругов.
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ЭкономикаБизнесВладимир ПутинмаркетплейсыРОССИЯ
 
 
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