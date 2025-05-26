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Правкомиссия по энергетике обсудит запрет майнинга в ряде регионов - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Правкомиссия по энергетике обсудит запрет майнинга в ряде регионов
Правкомиссия по энергетике обсудит запрет майнинга в ряде регионов - 26.05.2025, ПРАЙМ
Правкомиссия по энергетике обсудит запрет майнинга в ряде регионов
Правительственная комиссия России по развитию электроэнергетики обсудит 29 мая круглогодичный запрет майнинга криптовалют в части районов Бурятии и Забайкалья,... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T15:04+0300
2025-05-26T15:04+0300
экономика
россия
финансы
операции с криптовалютой
майнинг
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Правительственная комиссия России по развитию электроэнергетики обсудит 29 мая круглогодичный запрет майнинга криптовалют в части районов Бурятии и Забайкалья, где действуют ограничения только в осенне-зимний период, при этом на заседании планируется признать нецелесообразным распространение запрета на Хакасию, Карелию и Пензенскую область, следует из проекта протокола (есть у РИА Новости). "С учетом доклада Минэнерго России, АО "СО ЕЭС" и позиций представителей субъектов Российской Федерации считать установление запрета на осуществление майнинга цифровой валюты на территориях Республики Карелия, Пензенской области и Республики Хакасия нецелесообразным", - говорится в проекте протокола - правкомиссия 29 мая проголосует за или против предложенных решений. Ранее главы Карелии и Хакасии Артур Парфенчиков и Валентин Коновалов, а также председатель правительства Пензенской области Николай Симонов предложили на некоторых территориях своих регионов установить запрет на осуществление майнинга. Однако позднее представители Карелии и Пензенской области отозвали свои предложения, следует из проекта протокола. Правительства Бурятии и Забайкальского края же попросили правкомиссию скорректировать сроки ограничений и установить круглогодичный запрет майнинга. "Рекомендовать правительству Российской Федерации скорректировать срок, на который введен запрет на осуществление майнинга цифровой валюты в отношении отдельных территорий Забайкальского края и Республики Бурятия", - добавляется в материалах. Согласно предложенному проекту постановления, запрет должен стать круглогодичным с 1 июля 2025 года на период до 15 марта 2031 года.
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россия, финансы, операции с криптовалютой, майнинг
Экономика, РОССИЯ, Финансы, операции с криптовалютой, майнинг
15:04 26.05.2025
 
Правкомиссия по энергетике обсудит запрет майнинга в ряде регионов

Правкомиссия по энергетике 29 мая обсудит запрет майнинга криптовалют в ряде регионов

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКриптовалюта
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Правительственная комиссия России по развитию электроэнергетики обсудит 29 мая круглогодичный запрет майнинга криптовалют в части районов Бурятии и Забайкалья, где действуют ограничения только в осенне-зимний период, при этом на заседании планируется признать нецелесообразным распространение запрета на Хакасию, Карелию и Пензенскую область, следует из проекта протокола (есть у РИА Новости).
"С учетом доклада Минэнерго России, АО "СО ЕЭС" и позиций представителей субъектов Российской Федерации считать установление запрета на осуществление майнинга цифровой валюты на территориях Республики Карелия, Пензенской области и Республики Хакасия нецелесообразным", - говорится в проекте протокола - правкомиссия 29 мая проголосует за или против предложенных решений.
Ранее главы Карелии и Хакасии Артур Парфенчиков и Валентин Коновалов, а также председатель правительства Пензенской области Николай Симонов предложили на некоторых территориях своих регионов установить запрет на осуществление майнинга. Однако позднее представители Карелии и Пензенской области отозвали свои предложения, следует из проекта протокола.
Правительства Бурятии и Забайкальского края же попросили правкомиссию скорректировать сроки ограничений и установить круглогодичный запрет майнинга.
"Рекомендовать правительству Российской Федерации скорректировать срок, на который введен запрет на осуществление майнинга цифровой валюты в отношении отдельных территорий Забайкальского края и Республики Бурятия", - добавляется в материалах. Согласно предложенному проекту постановления, запрет должен стать круглогодичным с 1 июля 2025 года на период до 15 марта 2031 года.
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2025
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ЭкономикаРОССИЯФинансыоперации с криптовалютоймайнинг
 
 
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