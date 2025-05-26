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Стоимость меди растет на фоне ослабления доллара
Стоимость меди растет на фоне ослабления доллара - 26.05.2025, ПРАЙМ
Стоимость меди растет на фоне ослабления доллара
Цена меди в понедельник увеличивается на фоне удешевления доллара, свидетельствуют данные торгов. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T08:16+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Цена меди в понедельник увеличивается на фоне удешевления доллара, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.06 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,94%, до 4,882 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,15%, до 9 610 долларов, алюминия - на 0,31%, до 2 463,5 доллара, стоимость цинка - на 0,15%, до 2 701,5 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,29%, до 98,82 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.
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рынок, торги
Стоимость меди растет на фоне ослабления доллара
Медь дорожает в понедельник на фоне удешевления доллара
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Цена меди в понедельник увеличивается на фоне удешевления доллара, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.06 мск июльский фьючерс на медь на бирже Comex поднимался в цене на 0,94%, до 4,882 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).
На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,15%, до 9 610 долларов, алюминия - на 0,31%, до 2 463,5 доллара, стоимость цинка - на 0,15%, до 2 701,5 доллара.
Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) уменьшался на 0,29%, до 98,82 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.
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