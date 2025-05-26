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X5 Media измерит эффективность ритейл-медиа вместе с Mediascope

X5 Media измерит эффективность ритейл-медиа вместе с Mediascope - 26.05.2025, ПРАЙМ

X5 Media измерит эффективность ритейл-медиа вместе с Mediascope

Подразделение X5 Group - X5 Media заключило соглашение о сотрудничестве в области измерения эффективности ритейл-медиа с компанией Mediascope. Проект направлен... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T17:55+0300

2025-05-26T17:55+0300

2025-05-26T18:20+0300

x5 retail group

бизнес

технологии

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МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. Подразделение X5 Group - X5 Media заключило соглашение о сотрудничестве в области измерения эффективности ритейл-медиа с компанией Mediascope. Проект направлен на оценку эффективности рекламных кампаний, верификацию обезличенной аналитики данных об аудитории торговых сетей X5 Group и изучение потребительского поведения.Партнеры впервые на рекламном рынке запускают независимое измерение эффективности ритейл-медиа в области аудиорекламы в торговых сетях. Привлечение независимого медиаизмерителя обеспечит прозрачность инструментов ритейл-медиа, сопоставимость результатов с другими рекламными каналами и соответствие рыночным стандартам.На первом этапе будет оценена эффективность аудиорекламы на внутреннем радио в 26 873 магазинах сетей "Пятёрочка", "Перекрёсток" и "Чижик" по всей территории России. Проект Х5 Media и Mediascope позволит измерить эффективность канала за счет использования технологии аудиометок. Панель проекта по РФ составляет 15 тысяч человек в возрасте 12 лет и старше.Программа лояльности X5 Group является одной из крупнейших в России и насчитывает более 86,8 млн зарегистрированных пользователей. Это позволяет анализировать поведение покупателей и таргетировать рекламу с учётом интересов и социального профиля. Mediascope дополняет эти данные внешней валидацией и собственными метриками."Ежедневная аудитория бизнесов X5 достигает 24 миллионов человек — это масштабный охват для ритейл-медиа. Проект открывает новые возможности для отраслевых исследований и выявления трендов. Его цель — предоставить рекламодателям глубокую аналитику для оценки инструментов и оптимизации стратегий. Данные Mediascope помогут понять, на каком этапе реклама вызывает интерес и влияет на поведение покупателей", — рассказала управляющий директор X5 Media Каролина Соколова."Мы рады тому, что такие крупные игроки, как Х5 Group, обладающие огромным массивом обезличенных данных о пользователях, стремятся к прозрачности своих медиапродуктов и их верификации с помощью внешних измерений. В данном проекте мы используем собственный контур производства и распознавания аудиометок, разработанный компанией Cifrasoft, входящей в ГК Mediascope", — отметил генеральный директор Mediascope Руслан Тагиев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

x5 retail group, бизнес, технологии