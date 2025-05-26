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Российские паломники рассказали, за что будут молиться в Мекке и Медине - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Российские паломники рассказали, за что будут молиться в Мекке и Медине
Российские паломники рассказали, за что будут молиться в Мекке и Медине - 26.05.2025, ПРАЙМ
Российские паломники рассказали, за что будут молиться в Мекке и Медине
Отправляющиеся в воскресенье в паломничество в Саудовскую Аравию российские паломники рассказали РИА Новости, что в святых для мусульман землях Мекки и Медины... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T00:44+0300
2025-05-26T00:44+0300
общество
россия
рф
саудовская аравия
владимир путин
дума
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Отправляющиеся в воскресенье в паломничество в Саудовскую Аравию российские паломники рассказали РИА Новости, что в святых для мусульман землях Мекки и Медины будут молиться за президента России Владимира Путина, многонациональный народ РФ, мир и победу в СВО. "Мы с нетерпением ждём вылета в Саудовскую Аравию для совершения паломничества - одной из обязанностей мусульман. В святых для нас местах будем молиться за нашего президента Путина. А еще за мир, победу в СВО. У меня там погиб сын. Буду молиться за него", - рассказала РИА Новости одна из паломниц Саимя Кутузова. По словам заместителя председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу Рушана Аббясова, россияне также обратятся к Всевышнему с просьбой дать народам РФ мира и благоденствия. "Мы просим об этом в мечетях, вместе с тем, считаем обязанностью, что такие молитвы из наших уст должны прозвучать в Мекке и Медине", - добавил он. Сопровождающий делегацию от ДУМ РФ Рустам Сабиров сообщил, что в состав вылетающей в воскресенье группы паломников вошли представители нескольких регионов России. "Проходим последние процедуры регистрации, все в штатном режиме. При таких проводах всегда есть место волнениям, много эмоций и невероятного заряда", - сообщил он. Хадж - паломничество в Мекку в Саудовской Аравии - является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. В 2025 году хадж пройдет 4-9 июня.
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общество , россия, рф, саудовская аравия, владимир путин, дума
Общество , РОССИЯ, РФ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Владимир Путин, Дума
00:44 26.05.2025
 
Российские паломники рассказали, за что будут молиться в Мекке и Медине

Российские паломники рассказали, что в Мекке и Медине будут молиться за Путина

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Отправляющиеся в воскресенье в паломничество в Саудовскую Аравию российские паломники рассказали РИА Новости, что в святых для мусульман землях Мекки и Медины будут молиться за президента России Владимира Путина, многонациональный народ РФ, мир и победу в СВО.
"Мы с нетерпением ждём вылета в Саудовскую Аравию для совершения паломничества - одной из обязанностей мусульман. В святых для нас местах будем молиться за нашего президента Путина. А еще за мир, победу в СВО. У меня там погиб сын. Буду молиться за него", - рассказала РИА Новости одна из паломниц Саимя Кутузова.
По словам заместителя председателя Духовного управления мусульман России (ДУМ РФ) по международным делам и хаджу Рушана Аббясова, россияне также обратятся к Всевышнему с просьбой дать народам РФ мира и благоденствия.
"Мы просим об этом в мечетях, вместе с тем, считаем обязанностью, что такие молитвы из наших уст должны прозвучать в Мекке и Медине", - добавил он.
Сопровождающий делегацию от ДУМ РФ Рустам Сабиров сообщил, что в состав вылетающей в воскресенье группы паломников вошли представители нескольких регионов России.
"Проходим последние процедуры регистрации, все в штатном режиме. При таких проводах всегда есть место волнениям, много эмоций и невероятного заряда", - сообщил он.
Хадж - паломничество в Мекку в Саудовской Аравии - является одним из пяти столпов ислама, его должен совершать каждый мусульманин, если у него есть такая возможность. В 2025 году хадж пройдет 4-9 июня.
 
ОбществоРОССИЯРФСАУДОВСКАЯ АРАВИЯВладимир ПутинДума
 
 
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