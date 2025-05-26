https://1prime.ru/20250526/memorandum-857938852.html
Песков рассказал о работе над меморандумом по урегулированию на Украине
Песков рассказал о работе над меморандумом по урегулированию на Украине - 26.05.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о работе над меморандумом по урегулированию на Украине
Россия готовит текст проекта меморандума, который будет передан украинской стороне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T19:46+0300
2025-05-26T19:46+0300
2025-05-26T19:47+0300
политика
дмитрий песков
россия
конфликт на украине
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россия готовит текст проекта меморандума, который будет передан украинской стороне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы готовим текст меморандума, проект меморандума, который будет передан украинской стороне. В свою очередь мы получим также проект от украинцев", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп ранее провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как заявил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ добавил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
https://1prime.ru/20250524/kosachev-857888658.html
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дмитрий песков, россия, конфликт на украине
Политика, Дмитрий Песков, РОССИЯ, Конфликт на Украине
Песков рассказал о работе над меморандумом по урегулированию на Украине
Песков: Россия готовит текст проекта меморандума, который будет передан Украине
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россия готовит текст проекта меморандума, который будет передан украинской стороне, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы готовим текст меморандума, проект меморандума, который будет передан украинской стороне. В свою очередь мы получим также проект от украинцев", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп ранее провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как заявил российский лидер, разговор длился более двух часов. Президент РФ добавил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
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