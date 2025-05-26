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Эксперт оценил шансы российской черной металлургии закрепиться в Индии
Эксперт оценил шансы российской черной металлургии закрепиться в Индии - 26.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил шансы российской черной металлургии закрепиться в Индии
Отечественной черной металлургии по силам закрепиться на рынке Индии надолго в силу дружеских отношений между странами и желания индийских клиентов... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T13:28+0300
2025-05-26T13:28+0300
2025-05-26T13:28+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Отечественной черной металлургии по силам закрепиться на рынке Индии надолго в силу дружеских отношений между странами и желания индийских клиентов диверсифицировать закупки стальной продукции, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Россия возобновляет поставки стального проката в Индию впервые за последние полтора года, об этом ранее в понедельник сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на майский обзор индийской аналитической компании Bigmint. Отмечается, что российские предприятия в июне могут поставить в Индию около 35-40 тысяч тонн горячекатаного проката по цене 460-470 долларов за тонну. "Учитывая дружеские отношения России и Индии, закрепиться на рынке последней надолго отечественной черной металлургии по силам", - прокомментировал перспективы поставок Хазанов. По его словам, объем поставок стальной продукции из России до конца года может составить до 300 тысяч тонн "в силу большого логистического плеча и низкой маржинальности экспорта" - на рынке Индии приходится конкурировать с китайскими и южнокорейскими игроками. "Вместе с тем в пользу российских металлургических компаний будет играть желание индийских клиентов диверсифицировать закупки и недостаточные объемы производства по ряду позиций, например, по электротехнической стали. Для расширения продаж до 1-1,5 миллиона тонн в год потребуется минимум пару лет", - заключил Хазанов.
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россия, промышленность, индия
Экономика, РОССИЯ, Промышленность, ИНДИЯ
Эксперт оценил шансы российской черной металлургии закрепиться в Индии
Эксперт Хазанов: черной металлургии РФ по силам закрепиться на рынке Индии
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Отечественной черной металлургии по силам закрепиться на рынке Индии надолго в силу дружеских отношений между странами и желания индийских клиентов диверсифицировать закупки стальной продукции, такое мнение высказал РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
Россия возобновляет поставки стального проката в Индию впервые за последние полтора года, об этом ранее в понедельник сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на майский обзор индийской аналитической компании Bigmint. Отмечается, что российские предприятия в июне могут поставить в Индию около 35-40 тысяч тонн горячекатаного проката по цене 460-470 долларов за тонну.
"Учитывая дружеские отношения России и Индии, закрепиться на рынке последней надолго отечественной черной металлургии по силам", - прокомментировал перспективы поставок Хазанов.
По его словам, объем поставок стальной продукции из России до конца года может составить до 300 тысяч тонн "в силу большого логистического плеча и низкой маржинальности экспорта" - на рынке Индии приходится конкурировать с китайскими и южнокорейскими игроками.
"Вместе с тем в пользу российских металлургических компаний будет играть желание индийских клиентов диверсифицировать закупки и недостаточные объемы производства по ряду позиций, например, по электротехнической стали. Для расширения продаж до 1-1,5 миллиона тонн в год потребуется минимум пару лет", - заключил Хазанов.
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