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В ЕС обсудят вопрос продления поддержки украинских мигрантов, пишут СМИ

В ЕС обсудят вопрос продления поддержки украинских мигрантов, пишут СМИ - 26.05.2025, ПРАЙМ

В ЕС обсудят вопрос продления поддержки украинских мигрантов, пишут СМИ

Брюссель обсуждает судьбу директивы, обеспечивающей правовую поддержку украинских мигрантов, не исключая возможность выхода из нее, сообщает издание Euractiv со | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T09:35+0300

2025-05-26T09:35+0300

2025-05-26T09:35+0300

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брюссель

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Брюссель обсуждает судьбу директивы, обеспечивающей правовую поддержку украинских мигрантов, не исключая возможность выхода из нее, сообщает издание Euractiv со ссылкой на дипломатические источники. "Брюссель взвешивает возможные дальнейшие шаги по директиве о временной защите (TPD), правовой базе, защищающей украинцев... По словам одного из дипломатов ЕС, сейчас за закрытыми дверями набирают силу разговоры о "стратегиях выхода из нее", ссылаясь на меняющийся геополитический ландшафт", - пишет издание. Отмечается, что изначально предполагалось, что директива допускает только два продления, ограничивая защиту украинцев в ЕС до марта 2025 года. Позднее срок был продлен до марта 2026 года. Euractiv подчеркивает, что большинство государств-членов ЕС поддерживают продление, однако эксперты предупреждают, что для этого осталось мало юридических возможностей. По словам одного из источников, если власти не предоставят возможность выхода из этой программы, существует риск перегрузки национальных систем предоставления убежища. Одним из сценариев развития правовой защиты украинцев в ЕС может быть также сужение сферы защиты. Это может означать исключение людей, которые вернулись на Украину, из повторного вхождения в схему или блокирование вновь прибывших от системы получения льгот.

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ес, брюссель, украина, мигранты