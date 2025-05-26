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Минтранс рассказал о потребности России в аварийно-спасательном флоте - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Минтранс рассказал о потребности России в аварийно-спасательном флоте
Минтранс рассказал о потребности России в аварийно-спасательном флоте - 26.05.2025, ПРАЙМ
Минтранс рассказал о потребности России в аварийно-спасательном флоте
России в настоящее время необходимо 54 судна для обеспечения аварийно-спасательной готовности в арктическом бассейне, при этом в наличии только восемь, сообщил... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T13:25+0300
2025-05-26T13:25+0300
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россия
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. России в настоящее время необходимо 54 судна для обеспечения аварийно-спасательной готовности в арктическом бассейне, при этом в наличии только восемь, сообщил замдиректора департамента государственной политики в области морского и внутреннего водного транспорта Минтранса РФ Станислав Сипилин. "Что касается арктического бассейна, то для обеспечения аварийно-спасательной готовности существует потребность в Арктике в 54 судах. В настоящий момент в наличии восемь. В соответствии с планом развития СМП, действительно, запланировано двухэтапное увеличение аварийно-спасательного флота", - сказал Сипилин в рамках совещания "Использование потенциала Северного морского пути в современных условиях" в Совете Федерации. Он отметил, что в рамках первого этапа предполагалась постройка 16 судов для аварийно-спасательного флота арктического побережья России. Однако из-за введения санкций в 2022 году их строительство сдвинулось до 2026 года. Так, два судна были сданы в 2024 году, еще 12 ожидается в текущем и два судна в 2026 году, пояснил Сипилин. По его словам, в настоящее время Морспасслужбе в целом требуется 184 судна. "Есть международный стандарт определения потребности в судах аварийно-спасательного флота, и по соответствующему стандарту для покрытия всего побережья Российской Федерации, в том числе арктического, Морспасслужбе требуется 184 судна", - подчеркнул Сипилин. В настоящее время в наличии только 105 единиц, что говорит об определенном дефиците судов для аварийно-спасательного флота, завершил он.
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бизнес, россия, арктика, совет федерации
Бизнес, РОССИЯ, АРКТИКА, Совет Федерации
13:25 26.05.2025
 
Минтранс рассказал о потребности России в аварийно-спасательном флоте

Минтранс: РФ необходимо более 50 судов аварийно-спасательного флота в Арктике

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк# Здание министерства транспорта РФ
# Здание министерства транспорта РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. России в настоящее время необходимо 54 судна для обеспечения аварийно-спасательной готовности в арктическом бассейне, при этом в наличии только восемь, сообщил замдиректора департамента государственной политики в области морского и внутреннего водного транспорта Минтранса РФ Станислав Сипилин.
"Что касается арктического бассейна, то для обеспечения аварийно-спасательной готовности существует потребность в Арктике в 54 судах. В настоящий момент в наличии восемь. В соответствии с планом развития СМП, действительно, запланировано двухэтапное увеличение аварийно-спасательного флота", - сказал Сипилин в рамках совещания "Использование потенциала Северного морского пути в современных условиях" в Совете Федерации.
Он отметил, что в рамках первого этапа предполагалась постройка 16 судов для аварийно-спасательного флота арктического побережья России. Однако из-за введения санкций в 2022 году их строительство сдвинулось до 2026 года. Так, два судна были сданы в 2024 году, еще 12 ожидается в текущем и два судна в 2026 году, пояснил Сипилин.
По его словам, в настоящее время Морспасслужбе в целом требуется 184 судна.
"Есть международный стандарт определения потребности в судах аварийно-спасательного флота, и по соответствующему стандарту для покрытия всего побережья Российской Федерации, в том числе арктического, Морспасслужбе требуется 184 судна", - подчеркнул Сипилин.
В настоящее время в наличии только 105 единиц, что говорит об определенном дефиците судов для аварийно-спасательного флота, завершил он.
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