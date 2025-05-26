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В Минводах стартовал Кавказский инвестиционный форум

В Минводах стартовал Кавказский инвестиционный форум - 26.05.2025, ПРАЙМ

В Минводах стартовал Кавказский инвестиционный форум

Кавказский инвестиционный форум начал работу в Минеральных Водах на Ставрополье, сообщил фонд "Росконгресс". | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T00:20+0300

2025-05-26T00:20+0300

2025-05-26T00:20+0300

россия

экономика

минеральные воды

евразия

индия

александр новак

росконгресс

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РПЯТИГОРСК, 26 мая – ПРАЙМ. Кавказский инвестиционный форум начал работу в Минеральных Водах на Ставрополье, сообщил фонд "Росконгресс". Центральной темой форума в этом году станет "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". Выставочная программа продемонстрирует экономический и культурный потенциал региона, а также инициативы по туризму, креативным индустриям и медиапространству. Особое внимание уделено роли СКФО как транспортного узла между Евразией, Индией и Ближним Востоком, а также сохранению исторической памяти в контексте 80-летия Победы. "Кавказский инвестиционный форум стартовал в Минеральных Водах. Всего в деловую программу включено более 50 мероприятий, главное событие – пленарное заседание с участием заместителя председателя правительства Российской Федерации Александра Новака. Также в рамках Кавказского инвестиционного форума 2025 состоится заседание Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа", – сообщили журналистам в пресс-службе фонда. В рамках основной выставочной экспозиции будут представлены более 20 стендов регионов и стран. Помимо республик Северного Кавказа и Адыгеи, инвестиционные проекты на форуме представят Абхазия и Южная Осетия. Кроме того, свои проекты покажут более 40 компаний, включая исторический стенд "Приют 11" и визуализацию ключевых инвестиционных инициатив, таких как горнолыжный курорт "Мамисон". Новак отметил расширение спектра деловых мероприятий: планируется около 50 сессий, посвященных инвестиционным возможностям, альтернативным методам финансирования, цифровизации, кадровой политике и развитию инфраструктуры. РИА Новости выступает информационным партнером II Кавказского инвестиционного форума. Организатором КИФ выступает фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ.

минеральные воды

евразия

индия

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, минеральные воды, евразия, индия, александр новак, росконгресс