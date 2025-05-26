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Мишустин оценил скорость домашнего интернета в России - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Мишустин оценил скорость домашнего интернета в России
Мишустин оценил скорость домашнего интернета в России - 26.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил скорость домашнего интернета в России
Скорость домашнего интернета в России у большинства абонентов составляет 100 мегабит в секунду и значительно превышает аналогичные показатели в некоторых... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T16:02+0300
2025-05-26T16:02+0300
технологии
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Скорость домашнего интернета в России у большинства абонентов составляет 100 мегабит в секунду и значительно превышает аналогичные показатели в некоторых странах еврозоны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сейчас услугами домашнего интернета у нас пользуются уже 39 миллионов абонентов, и у большинства из них скорость составляет 100 мегабит в секунду и выше. По оценкам экспертов, этот показатель значительно превышает аналогичные в некоторых государствах еврозоны", - сказал он в рамках стратегической сессии "Стратегия развития отрасли связи". Он отметил, что растут вложения инвесторов в основной капитал: в прошлом году они достигли 500 миллиардов рублей и помогли расширить инфраструктуру вокруг крупных городов и в частном секторе для подключения домохозяйств. Волоконно-оптическая линия, проложенная по дну Берингова моря длиной более 2 тысяч километров от Камчатки до Чукотки, позволила присоединить к сети электросвязи все российские регионы, указал премьер-министр. Также уделяется внимание наращиванию орбитальной группировки: планируется сделать доступным спутниковый интернет по всей стране через 2 года, добавил Мишустин. В декабре 2023 года кабмин РФ утвердил стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Позже вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что реализация стратегии позволит подключить 98% домохозяйств к интернету на скорости от 1 гигабита в секунду, увеличить среднюю скорость мобильного интернета до 125 мегабит в секунду, а также обеспечить сетями 5G 60% населения страны.
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технологии, михаил мишустин
Технологии, Михаил Мишустин
16:02 26.05.2025
 
Мишустин оценил скорость домашнего интернета в России

Мишустин: скорость домашнего интернета в России составляет 100 мегабит в секунду

© РИА Новости . Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр РФ М. Мишустин
Премьер-министр РФ М. Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Александр Астафьев
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Скорость домашнего интернета в России у большинства абонентов составляет 100 мегабит в секунду и значительно превышает аналогичные показатели в некоторых странах еврозоны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сейчас услугами домашнего интернета у нас пользуются уже 39 миллионов абонентов, и у большинства из них скорость составляет 100 мегабит в секунду и выше. По оценкам экспертов, этот показатель значительно превышает аналогичные в некоторых государствах еврозоны", - сказал он в рамках стратегической сессии "Стратегия развития отрасли связи".
Он отметил, что растут вложения инвесторов в основной капитал: в прошлом году они достигли 500 миллиардов рублей и помогли расширить инфраструктуру вокруг крупных городов и в частном секторе для подключения домохозяйств.
Волоконно-оптическая линия, проложенная по дну Берингова моря длиной более 2 тысяч километров от Камчатки до Чукотки, позволила присоединить к сети электросвязи все российские регионы, указал премьер-министр.
Также уделяется внимание наращиванию орбитальной группировки: планируется сделать доступным спутниковый интернет по всей стране через 2 года, добавил Мишустин.
В декабре 2023 года кабмин РФ утвердил стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Позже вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что реализация стратегии позволит подключить 98% домохозяйств к интернету на скорости от 1 гигабита в секунду, увеличить среднюю скорость мобильного интернета до 125 мегабит в секунду, а также обеспечить сетями 5G 60% населения страны.
Оплата товаров в интернет-магазине - ПРАЙМ, 1920, 15.05.2025
Объем интернет-торговли в России в первом квартале вырос на 36%
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ТехнологииМихаил Мишустин
 
 
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