https://1prime.ru/20250526/mishustin-857930772.html
Мишустин оценил скорость домашнего интернета в России
Мишустин оценил скорость домашнего интернета в России - 26.05.2025, ПРАЙМ
Мишустин оценил скорость домашнего интернета в России
Скорость домашнего интернета в России у большинства абонентов составляет 100 мегабит в секунду и значительно превышает аналогичные показатели в некоторых... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T16:02+0300
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технологии
михаил мишустин
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Скорость домашнего интернета в России у большинства абонентов составляет 100 мегабит в секунду и значительно превышает аналогичные показатели в некоторых странах еврозоны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Сейчас услугами домашнего интернета у нас пользуются уже 39 миллионов абонентов, и у большинства из них скорость составляет 100 мегабит в секунду и выше. По оценкам экспертов, этот показатель значительно превышает аналогичные в некоторых государствах еврозоны", - сказал он в рамках стратегической сессии "Стратегия развития отрасли связи". Он отметил, что растут вложения инвесторов в основной капитал: в прошлом году они достигли 500 миллиардов рублей и помогли расширить инфраструктуру вокруг крупных городов и в частном секторе для подключения домохозяйств. Волоконно-оптическая линия, проложенная по дну Берингова моря длиной более 2 тысяч километров от Камчатки до Чукотки, позволила присоединить к сети электросвязи все российские регионы, указал премьер-министр. Также уделяется внимание наращиванию орбитальной группировки: планируется сделать доступным спутниковый интернет по всей стране через 2 года, добавил Мишустин. В декабре 2023 года кабмин РФ утвердил стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Позже вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что реализация стратегии позволит подключить 98% домохозяйств к интернету на скорости от 1 гигабита в секунду, увеличить среднюю скорость мобильного интернета до 125 мегабит в секунду, а также обеспечить сетями 5G 60% населения страны.
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технологии, михаил мишустин
Технологии, Михаил Мишустин
Мишустин оценил скорость домашнего интернета в России
Мишустин: скорость домашнего интернета в России составляет 100 мегабит в секунду
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Скорость домашнего интернета в России у большинства абонентов составляет 100 мегабит в секунду и значительно превышает аналогичные показатели в некоторых странах еврозоны, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сейчас услугами домашнего интернета у нас пользуются уже 39 миллионов абонентов, и у большинства из них скорость составляет 100 мегабит в секунду и выше. По оценкам экспертов, этот показатель значительно превышает аналогичные в некоторых государствах еврозоны", - сказал он в рамках стратегической сессии "Стратегия развития отрасли связи".
Он отметил, что растут вложения инвесторов в основной капитал: в прошлом году они достигли 500 миллиардов рублей и помогли расширить инфраструктуру вокруг крупных городов и в частном секторе для подключения домохозяйств.
Волоконно-оптическая линия, проложенная по дну Берингова моря длиной более 2 тысяч километров от Камчатки до Чукотки, позволила присоединить к сети электросвязи все российские регионы, указал премьер-министр.
Также уделяется внимание наращиванию орбитальной группировки: планируется сделать доступным спутниковый интернет по всей стране через 2 года, добавил Мишустин.
В декабре 2023 года кабмин РФ утвердил стратегию развития отрасли связи в России до 2035 года. Позже вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что реализация стратегии позволит подключить 98% домохозяйств к интернету на скорости от 1 гигабита в секунду, увеличить среднюю скорость мобильного интернета до 125 мегабит в секунду, а также обеспечить сетями 5G 60% населения страны.
Объем интернет-торговли в России в первом квартале вырос на 36%