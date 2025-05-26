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Московская биржа проведет в выходной 13 июня полноценные торги

Московская биржа проведет в выходной 13 июня полноценные торги - 26.05.2025, ПРАЙМ

Московская биржа проведет в выходной 13 июня полноценные торги

Московская биржа в пятницу, 13 июня, являющуюся нерабочим днем, проведет полноценные торги на рынках, следует из сообщения торговой площадки. | 26.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Московская биржа в пятницу, 13 июня, являющуюся нерабочим днем, проведет полноценные торги на рынках, следует из сообщения торговой площадки. "В праздничный день 12 июня торги и расчеты на рынках Московской биржи не проводятся. В выходной день 13 июня торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ)", - говорится в сообщении. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов 13 июня торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения, поясняет биржа. В субботу и воскресенье, 14 и 15 июня, торги на рынке акций проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня. В остальные дни месяца торги и расчеты на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию, также сообщает торговая площадка.

https://1prime.ru/20250522/mosbirzha-857821544.html

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рынок, торги, мосбиржа