https://1prime.ru/20250526/mosbirzha-857915929.html
Московская биржа проведет в выходной 13 июня полноценные торги
Московская биржа проведет в выходной 13 июня полноценные торги - 26.05.2025, ПРАЙМ
Московская биржа проведет в выходной 13 июня полноценные торги
Московская биржа в пятницу, 13 июня, являющуюся нерабочим днем, проведет полноценные торги на рынках, следует из сообщения торговой площадки. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T11:00+0300
2025-05-26T11:00+0300
2025-05-26T11:00+0300
экономика
рынок
торги
мосбиржа
https://cdnn.1prime.ru/img/76477/47/764774750_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_c4e686ccab8ac5a5eaf40476f196c394.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Московская биржа в пятницу, 13 июня, являющуюся нерабочим днем, проведет полноценные торги на рынках, следует из сообщения торговой площадки. "В праздничный день 12 июня торги и расчеты на рынках Московской биржи не проводятся. В выходной день 13 июня торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ)", - говорится в сообщении. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов 13 июня торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения, поясняет биржа. В субботу и воскресенье, 14 и 15 июня, торги на рынке акций проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня. В остальные дни месяца торги и расчеты на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию, также сообщает торговая площадка.
https://1prime.ru/20250522/mosbirzha-857821544.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76477/47/764774750_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_56d9d35fd25a4fca0eabc85b2eccf171.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, мосбиржа
Экономика, Рынок, Торги, Мосбиржа
Московская биржа проведет в выходной 13 июня полноценные торги
Московская биржа 13 июня проведет полноценные торги на рынках
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Московская биржа в пятницу, 13 июня, являющуюся нерабочим днем, проведет полноценные торги на рынках, следует из сообщения торговой площадки.
"В праздничный день 12 июня торги и расчеты на рынках Московской биржи не проводятся. В выходной день 13 июня торги будут проводиться на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов, валютном рынке и рынке драгоценных металлов, срочном рынке и на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ)", - говорится в сообщении.
На валютном рынке и рынке драгоценных металлов 13 июня торги будут осуществляться по всем инструментам, за исключением сделок с датой исполнения обязательств в день заключения (сделок с расчетами TODAY) и сделок своп, дата исполнения обязательств по первым частям которых приходится на день заключения, поясняет биржа.
В субботу и воскресенье, 14 и 15 июня, торги на рынке акций проводятся в рамках дополнительной сессии выходного дня. В остальные дни месяца торги и расчеты на рынках биржи осуществляются по стандартному расписанию, также сообщает торговая площадка.
Мосбиржа предложит ЦБ обсудить отклонение цен на торгах выходного дня