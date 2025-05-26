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В МВД рассказали, как вернуть украденные деньги с дроппера
В МВД рассказали, как вернуть украденные деньги с дроппера - 26.05.2025, ПРАЙМ
В МВД рассказали, как вернуть украденные деньги с дроппера
С дроппера, участвовавшего в мошеннической схеме, можно вернуть деньги через суд в рамках гражданского дела, а если ему нет 18 лет, то обязательства по возврату | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T11:07+0300
2025-05-26T11:07+0300
2025-05-26T11:07+0300
мошенничество
россия
мвд
дропперы
мошеннические схемы
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. С дроппера, участвовавшего в мошеннической схеме, можно вернуть деньги через суд в рамках гражданского дела, а если ему нет 18 лет, то обязательства по возврату средств лягут на плечи родителей, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Любой гражданин вправе обратиться в суд для защиты своих интересов самостоятельно. Если в ходе расследования уголовного дела стали известны данные дроппера, можно (и нужно) постараться вернуть свои деньги", - говорится в сообщении. Правоохранители пояснили, что в соответствии с частью 1 статьи 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение). "Выбытие банковской карты по воле ответчика из его владения не является обстоятельством, освобождающим его от обязанности по возврату денежных средств истцу!" - уточнили в ведомстве. Также полицейские отметили, что в случае, если дроппер несовершеннолетний, то обязательства имущественного характера, связанным с возвратом неосновательного обогащения, понесут его родители в силу норм гражданского и семейного законодательства.
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россия, мвд, дропперы, мошеннические схемы
Мошенничество, РОССИЯ, МВД, дропперы, мошеннические схемы
В МВД рассказали, как вернуть украденные деньги с дроппера
МВД: с дроппера, участвовавшего в мошеннической схеме, можно вернуть деньги через суд
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. С дроппера, участвовавшего в мошеннической схеме, можно вернуть деньги через суд в рамках гражданского дела, а если ему нет 18 лет, то обязательства по возврату средств лягут на плечи родителей, сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Любой гражданин вправе обратиться в суд для защиты своих интересов самостоятельно. Если в ходе расследования уголовного дела стали известны данные дроппера, можно (и нужно) постараться вернуть свои деньги", - говорится в сообщении.
Правоохранители пояснили, что в соответствии с частью 1 статьи 1102 Гражданского кодекса РФ лицо, которое без установленных законом оснований приобрело или сберегло имущество за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение).
"Выбытие банковской карты по воле ответчика из его владения не является обстоятельством, освобождающим его от обязанности по возврату денежных средств истцу!" - уточнили в ведомстве.
Также полицейские отметили, что в случае, если дроппер несовершеннолетний, то обязательства имущественного характера, связанным с возвратом неосновательного обогащения, понесут его родители в силу норм гражданского и семейного законодательства.
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