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МТС отказалась от продолжения спора с ФАС России по поводу допплаты в Крыму

МТС отказалась от продолжения спора с ФАС России по поводу допплаты в Крыму - 26.05.2025, ПРАЙМ

МТС отказалась от продолжения спора с ФАС России по поводу допплаты в Крыму

Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по заявлению МТС, просившей признать незаконным решение и предписание Федеральной антимонопольной... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T15:17+0300

2025-05-26T15:17+0300

2025-05-26T15:17+0300

россия

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МОСКВА, 26 мая – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд прекратил производство по заявлению МТС, просившей признать незаконным решение и предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о прекращении взимания дополнительной платы с абонентов в Крыму и Севастополе. Как следует из материалов, имеющихся в распоряжении РИА Новости, такое решение суд принял в связи с полным отказом компании от заявленных требований. В поданном в ноябре заявлении МТС просила признать недействительными решение ФАС России от 30 октября 2024 года, которым компания была признана нарушившей закон о защите конкуренции "путем взимания дополнительной платы (сверх абонентской платы) за пользование услугами связи на территории Республики Крым и города Севастополя", и предписание от той же даты, которым ее обязали прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Арбитражный суд Москвы в феврале заявление МТС отклонил, подтвердив законность актов ФАС. Оператор в марте подал на это решение апелляцию, но в ходе ее рассмотрения 22 мая заявил отказ от требований. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме, несмотря на то что оспариваемые акты ФАС, по словам юриста ведомства, находятся в открытом доступе. Как сказал тогда представитель ФАС, "несогласие сторон именно в концептуальном подходе – можно или нельзя в Крыму взимать отдельно плату как роуминг", при этом "спора по цифрам… нет". В конце октября ФАС предписала операторам МТС и "Мегафон" прекратить взимать дополнительную плату с абонентов в Крыму. Позже служба сообщила, что "Мегафон" исполнил предписание и отменит роуминг до 28 февраля 2025 года. МТС оспорила решение и предписание, поэтому "срок исполнения предписания приостановлен до вступления в силу решения суда", сообщали в ФАС. МТС тогда поясняла, что в тех субъектах РФ, где у оператора нет собственной инфраструктуры, в том числе на территории Крыма и Севастополя, МТС несет расходы за доступ своих абонентов к инфраструктуре других операторов связи. Но уже в апреле ФАС объявила, что МТС последним из операторов "большой четверки" отменит роуминг в Крыму и Севастополе - не позднее 30 июня.

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россия, бизнес, крым, севастополь, мтс