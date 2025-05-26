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В Ливерпуле автомобиль врезался в толпу болельщиков, сообщила полиция

В Ливерпуле автомобиль врезался в толпу болельщиков, сообщила полиция - 26.05.2025, ПРАЙМ

В Ливерпуле автомобиль врезался в толпу болельщиков, сообщила полиция

Автомобиль наехал на толпу пешеходов в английском Ливерпуле, водитель задержан, говорится в заявлении местной полиции. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T22:56+0300

2025-05-26T22:56+0300

2025-05-26T23:00+0300

происшествия

великобритания

пешеходы

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ЛОНДОН, 26 мая - ПРАЙМ. Автомобиль наехал на толпу пешеходов в английском Ливерпуле, водитель задержан, говорится в заявлении местной полиции. "В настоящее время мы реагируем на сообщения о дорожно-транспортном прошествии в центре Ливерпуля... Автомобиль совершил наезд на пешеходов на Уотер-стрит. Автомобиль остановлен на месте происшествия, водитель был задержан", - говорится в заявлении полиции Мерсисайда, опубликованном в соцсети X. Фотографии с места прошествия, опубликованные городскими СМИ, свидетельствуют о присутствии значительного количества полиции и пожарных. Территория оцеплена, на дороге виден разбросанный мусор. Местная газета Liverpool Echo сообщает, что на месте происшествия приземлился вертолет скорой помощи. Британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что его поставили в известность об инциденте. "События в Ливерпуле ужасны — мои мысли со всеми пострадавшими. Хочу поблагодарить полицию и аварийно-спасательные службы за их оперативную реакцию на этот шокирующий инцидент", - написал Стармер в соцсети X.Позднее полиция сделал заявление для СМИ: "Мы можем подтвердить, что арестованный мужчина - 53-летний белый британец из Ливерпуля. В настоящее время проводится тщательное расследование, направленное на установление обстоятельств, приведших к столкновению".Футбольный клуб "Ливерпуль" выступил со словами поддержки пострадавшим."Наши мысли и молитвы с теми, кто пострадал в результате этого серьезного инцидента. Мы продолжим оказывать всестороннюю поддержку службам экстренной помощи и местным властям, которые занимаются этим инцидентом", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте клуба.Очевидцы наезда автомобиля на болельщиков в Ливерпуле сообщили о "набросившейся" на водителя толпе и стычке с полицией."Мы выглянули в окно и увидели, что машина наехала на людей. Затем люди бросились на водителя и попытались разбить машину. Полиция делала все, чтобы заблокировать путь и оттолкнуть людей", - заявила местная жительница телеканалу Sky News.

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великобритания, пешеходы