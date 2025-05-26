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Отсутствие Трампа на саммите НАТО означало бы кризис в альянсе, заявил Дуда - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Отсутствие Трампа на саммите НАТО означало бы кризис в альянсе, заявил Дуда
Отсутствие Трампа на саммите НАТО означало бы кризис в альянсе, заявил Дуда - 26.05.2025, ПРАЙМ
Отсутствие Трампа на саммите НАТО означало бы кризис в альянсе, заявил Дуда
Отсутствие президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Гааге означало бы серьезный кризис в альянсе, заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда в... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T10:56+0300
2025-05-26T10:56+0300
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ВАРШАВА, 26 мая - ПРАЙМ. Отсутствие президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Гааге означало бы серьезный кризис в альянсе, заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда в эфире радио Zet. "Если президент США Дональд Трамп не приедет на саммит НАТО в Гааге, это будет серьезный кризис", - сказал он, при этом выразив уверенность, что американский лидер приедет на саммит. "Я не думаю, что он будет там отсутствовать", - считает Дуда. Отвечая на вопрос о том, как он оценивает действия Трампа по восстановлению мира на Украине, Дуда сказал, что хозяин Белого дома действует очень спокойно, однако, несмотря на многочисленные шаги американских властей, Россия якобы не реагирует. "Я ожидаю, что президент Дональд Трамп предпримет более радикальные действия", - отметил он. На вопрос о том, какими могут быть эти действия, президент Польши указал, что не исключает более масштабных санкций, поскольку "у Трампа огромный опыт как бизнесмена". "Мне сложно сказать, какие действия предпримет Трамп, но я убежден, что под его руководством в Белом доме и Пентагоне ведется работа над различными альтернативными решениями", - подчеркнул он. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Это будет первый саммит НАТО с тех пор, как бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал генеральным секретарем.
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общество , гаага, сша, польша, нато
Политика, Общество , Гаага, США, ПОЛЬША, НАТО
10:56 26.05.2025
 
Отсутствие Трампа на саммите НАТО означало бы кризис в альянсе, заявил Дуда

Президент Польши Дуда: отсутствие Трампа на саммите НАТО означало бы кризис

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанк% Президент США Дональд Трамп
% Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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ВАРШАВА, 26 мая - ПРАЙМ. Отсутствие президента США Дональда Трампа на саммите НАТО в Гааге означало бы серьезный кризис в альянсе, заявил в понедельник президент Польши Анджей Дуда в эфире радио Zet.
"Если президент США Дональд Трамп не приедет на саммит НАТО в Гааге, это будет серьезный кризис", - сказал он, при этом выразив уверенность, что американский лидер приедет на саммит.
"Я не думаю, что он будет там отсутствовать", - считает Дуда.
Отвечая на вопрос о том, как он оценивает действия Трампа по восстановлению мира на Украине, Дуда сказал, что хозяин Белого дома действует очень спокойно, однако, несмотря на многочисленные шаги американских властей, Россия якобы не реагирует. "Я ожидаю, что президент Дональд Трамп предпримет более радикальные действия", - отметил он.
На вопрос о том, какими могут быть эти действия, президент Польши указал, что не исключает более масштабных санкций, поскольку "у Трампа огромный опыт как бизнесмена". "Мне сложно сказать, какие действия предпримет Трамп, но я убежден, что под его руководством в Белом доме и Пентагоне ведется работа над различными альтернативными решениями", - подчеркнул он.
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Гааге. Это будет первый саммит НАТО с тех пор, как бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте стал генеральным секретарем.
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