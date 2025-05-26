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На границе СА и Кувейта открыли новое месторождение нефти, пишут СМИ - 26.05.2025, ПРАЙМ
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На границе СА и Кувейта открыли новое месторождение нефти, пишут СМИ
На границе СА и Кувейта открыли новое месторождение нефти, пишут СМИ - 26.05.2025, ПРАЙМ
На границе СА и Кувейта открыли новое месторождение нефти, пишут СМИ
Саудовская Аравия и Кувейт объявили в понедельник об открытии нового месторождения нефти в разделенной между ними нейтральной зоне, сообщило Саудовское... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T21:11+0300
2025-05-26T21:11+0300
экономика
кувейт
месторождение нефти
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ДОХА, 26 мая - ПРАЙМ. Саудовская Аравия и Кувейт объявили в понедельник об открытии нового месторождения нефти в разделенной между ними нейтральной зоне, сообщило Саудовское информационное агентство (SPA). По его информации, нефть была обнаружена на месторождении Северная Вафра Вара-Бурган, расположенном в пяти километрах к северу от месторождения Вафра, во время совместной геологоразведки. Это первое открытие нового месторождения с момента возобновления производства в 2020 году в нейтральной зоне — общей приграничной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом и прилегающей к ней морской зоне. "Новое месторождение считается весьма значимым учетом его положительного влияния на положение обеих стран как надежных мировых поставщиков энергии и их возможности в области разведки и добычи", — отметило SPA.
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кувейт, месторождение нефти
Экономика, КУВЕЙТ, месторождение нефти
21:11 26.05.2025
 
На границе СА и Кувейта открыли новое месторождение нефти, пишут СМИ

SPA: на границе Саудовской Аравии и Кувейта открыли новое месторождение нефти

© AFP / Marwan Naamani" Добыча нефти в Саудовской Аравии
 Добыча нефти в Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© AFP / Marwan Naamani
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ДОХА, 26 мая - ПРАЙМ. Саудовская Аравия и Кувейт объявили в понедельник об открытии нового месторождения нефти в разделенной между ними нейтральной зоне, сообщило Саудовское информационное агентство (SPA).
По его информации, нефть была обнаружена на месторождении Северная Вафра Вара-Бурган, расположенном в пяти километрах к северу от месторождения Вафра, во время совместной геологоразведки.
Это первое открытие нового месторождения с момента возобновления производства в 2020 году в нейтральной зоне — общей приграничной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом и прилегающей к ней морской зоне.
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"Новое месторождение считается весьма значимым учетом его положительного влияния на положение обеих стран как надежных мировых поставщиков энергии и их возможности в области разведки и добычи", — отметило SPA.
 
ЭкономикаКУВЕЙТместорождение нефти
 
 
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