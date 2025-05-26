https://1prime.ru/20250526/neft-857940560.html
На границе СА и Кувейта открыли новое месторождение нефти, пишут СМИ
На границе СА и Кувейта открыли новое месторождение нефти, пишут СМИ - 26.05.2025, ПРАЙМ
На границе СА и Кувейта открыли новое месторождение нефти, пишут СМИ
Саудовская Аравия и Кувейт объявили в понедельник об открытии нового месторождения нефти в разделенной между ними нейтральной зоне, сообщило Саудовское... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T21:11+0300
2025-05-26T21:11+0300
2025-05-26T21:11+0300
экономика
кувейт
месторождение нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/82639/46/826394650_0:110:3000:1798_1920x0_80_0_0_8bd3c98587e8f33513cfd3c12f9458eb.jpg
ДОХА, 26 мая - ПРАЙМ. Саудовская Аравия и Кувейт объявили в понедельник об открытии нового месторождения нефти в разделенной между ними нейтральной зоне, сообщило Саудовское информационное агентство (SPA). По его информации, нефть была обнаружена на месторождении Северная Вафра Вара-Бурган, расположенном в пяти километрах к северу от месторождения Вафра, во время совместной геологоразведки. Это первое открытие нового месторождения с момента возобновления производства в 2020 году в нейтральной зоне — общей приграничной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом и прилегающей к ней морской зоне. "Новое месторождение считается весьма значимым учетом его положительного влияния на положение обеих стран как надежных мировых поставщиков энергии и их возможности в области разведки и добычи", — отметило SPA.
https://1prime.ru/20250517/gaz-857675976.html
кувейт
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82639/46/826394650_228:0:2772:1908_1920x0_80_0_0_b0c78b58bf7db0e4008770f9b9999012.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кувейт, месторождение нефти
Экономика, КУВЕЙТ, месторождение нефти
На границе СА и Кувейта открыли новое месторождение нефти, пишут СМИ
SPA: на границе Саудовской Аравии и Кувейта открыли новое месторождение нефти
ДОХА, 26 мая - ПРАЙМ. Саудовская Аравия и Кувейт объявили в понедельник об открытии нового месторождения нефти в разделенной между ними нейтральной зоне, сообщило Саудовское информационное агентство (SPA).
По его информации, нефть была обнаружена на месторождении Северная Вафра Вара-Бурган, расположенном в пяти километрах к северу от месторождения Вафра, во время совместной геологоразведки.
Это первое открытие нового месторождения с момента возобновления производства в 2020 году в нейтральной зоне — общей приграничной зоне между Саудовской Аравией и Кувейтом и прилегающей к ней морской зоне.
В Турции сообщили об обнаружении газового месторождения в Черном море
"Новое месторождение считается весьма значимым учетом его положительного влияния на положение обеих стран как надежных мировых поставщиков энергии и их возможности в области разведки и добычи", — отметило SPA.