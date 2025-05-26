https://1prime.ru/20250526/niderlandy-857934635.html

Посольство РФ в Гааге прокомментировало поставки Нидерландов F-16 Украине

Посольство РФ в Гааге прокомментировало поставки Нидерландов F-16 Украине - 26.05.2025, ПРАЙМ

Посольство РФ в Гааге прокомментировало поставки Нидерландов F-16 Украине

Поставки истребителей F-16 Киеву - лишь один из шагов Нидерландов в сторону эскалации конфликта на Украине; эти самолеты и аэродромы, с которых они взлетают,... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T17:31+0300

2025-05-26T17:31+0300

2025-05-26T17:31+0300

вооружения

россия

нидерланды

украина

f-16

https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3a6df94726a25fe959e20343c9a299c0.jpg

ГААГА, 26 мая - ПРАЙМ. Поставки истребителей F-16 Киеву - лишь один из шагов Нидерландов в сторону эскалации конфликта на Украине; эти самолеты и аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются в качестве законной цели вооруженных сил РФ, заявили РИА Новости в посольстве России в Гааге. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс 25 мая заявил, что в понедельник, 26 мая его страна направит Украине последние из 24 обещанных истребителей F-16. "С начала специальной военной операции на Украине Нидерланды настойчиво двигались в сторону эскалации конфликта и дестабилизации международной обстановки, и поставки F-16 киевскому режиму - лишь один из шагов королевства на этом направлении", - прокомментировали в дипмиссии РФ заявление нидерландского министра. Там напомнили, что эти самолеты, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели вооруженных сил России. "При этом можно констатировать, что накачивание Украины западным оружием не смогло помешать возобновлению переговоров в Стамбуле, прерванных в 2022 году по инициативе Киева. Работа над поиском решения ситуации будет продолжена", - отметили в российском посольстве.

https://1prime.ru/20250525/niderlandy-857897578.html

нидерланды

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нидерланды, украина, f-16