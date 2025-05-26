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Посольство РФ в Гааге прокомментировало поставки Нидерландов F-16 Украине
Посольство РФ в Гааге прокомментировало поставки Нидерландов F-16 Украине - 26.05.2025, ПРАЙМ
Посольство РФ в Гааге прокомментировало поставки Нидерландов F-16 Украине
Поставки истребителей F-16 Киеву - лишь один из шагов Нидерландов в сторону эскалации конфликта на Украине; эти самолеты и аэродромы, с которых они взлетают,... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T17:31+0300
2025-05-26T17:31+0300
2025-05-26T17:31+0300
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ГААГА, 26 мая - ПРАЙМ. Поставки истребителей F-16 Киеву - лишь один из шагов Нидерландов в сторону эскалации конфликта на Украине; эти самолеты и аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются в качестве законной цели вооруженных сил РФ, заявили РИА Новости в посольстве России в Гааге. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс 25 мая заявил, что в понедельник, 26 мая его страна направит Украине последние из 24 обещанных истребителей F-16. "С начала специальной военной операции на Украине Нидерланды настойчиво двигались в сторону эскалации конфликта и дестабилизации международной обстановки, и поставки F-16 киевскому режиму - лишь один из шагов королевства на этом направлении", - прокомментировали в дипмиссии РФ заявление нидерландского министра. Там напомнили, что эти самолеты, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели вооруженных сил России. "При этом можно констатировать, что накачивание Украины западным оружием не смогло помешать возобновлению переговоров в Стамбуле, прерванных в 2022 году по инициативе Киева. Работа над поиском решения ситуации будет продолжена", - отметили в российском посольстве.
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Вооружения, РОССИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, УКРАИНА, F-16
Посольство РФ в Гааге прокомментировало поставки Нидерландов F-16 Украине
Посольство РФ в Гааге: поставки F-16 Киеву являются шагом в сторону эскалации конфликта
ГААГА, 26 мая - ПРАЙМ. Поставки истребителей F-16 Киеву - лишь один из шагов Нидерландов в сторону эскалации конфликта на Украине; эти самолеты и аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются в качестве законной цели вооруженных сил РФ, заявили РИА Новости в посольстве России в Гааге.
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс 25 мая заявил, что в понедельник, 26 мая его страна направит Украине последние из 24 обещанных истребителей F-16.
"С начала специальной военной операции на Украине Нидерланды настойчиво двигались в сторону эскалации конфликта и дестабилизации международной обстановки, и поставки F-16 киевскому режиму - лишь один из шагов королевства на этом направлении", - прокомментировали в дипмиссии РФ заявление нидерландского министра.
Там напомнили, что эти самолеты, а также аэродромы, с которых они взлетают, рассматриваются российской стороной в качестве законной цели вооруженных сил России.
"При этом можно констатировать, что накачивание Украины западным оружием не смогло помешать возобновлению переговоров в Стамбуле, прерванных в 2022 году по инициативе Киева. Работа над поиском решения ситуации будет продолжена", - отметили в российском посольстве.
Нидерланды отправят Украине последние обещанные истребители F-16