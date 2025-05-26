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"Ценный товар". Европа впала в зависимость от ресурса из России - 26.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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"Ценный товар". Европа впала в зависимость от ресурса из России
"Ценный товар". Европа впала в зависимость от ресурса из России - 26.05.2025, ПРАЙМ
"Ценный товар". Европа впала в зависимость от ресурса из России
Европейский импорт российского никеля увеличился, несмотря на санкции Великобритании и США, достигнув 107,6 миллиона евро в марте, передает агентство РИА... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T08:31+0300
2025-05-26T08:31+0300
экономика
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Европейский импорт российского никеля увеличился, несмотря на санкции Великобритании и США, достигнув 107,6 миллиона евро в марте, передает агентство РИА Новости.Согласно изданию, российский никель занимает второе место после американского по закупкам в Евросоюзе. Повышение объемов импорта никеля из России на треть за год привело к увеличению доли страны в европейском импорте с 18% до 23%.Больше всего в импорте российского энергоресурса заинтересованы Таллин, Амстердам и Хельсинки. Так, Эстония закупила российский никель на 103,2 тысячи евро, Нидерланды на 35,3 миллиона евро в годовом выражении, а Финляндия на 72,3 миллиона евро.В издании также заметили, что финские власти активно выступают за введение ограничений на поставки из России. Эксперты отмечают, что введение полного эмбарго на никель, который предоставляется Москвой на 80%, негативно отразится на Финляндии, вызвав массовые увольнения и социальную напряженность."Курс ЕС на зеленую энергетику только повышает спрос на никель. Он необходим для производства электрокаров и солнечных батарей. Заявленный Европой экологический переход немыслим без увеличения поставок ресурса. Покупать и везти из США можно, но будет дороже, а значит, без того высокая стоимость чистой энергии и электрокаров возрастет еще больше", — рассказал в беседе с агентством доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.В агентстве заметили, что европейские страны склонны к наращиванию санкций против России, но осторожно подходят к вопросу о полном запрете на стратегические товары, такие как никель, который считается важным для многих отраслей, включая металлургию и микроэлектронику.
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россия, ес, промышленность
Экономика, РОССИЯ, ЕС, Промышленность
08:31 26.05.2025
 
"Ценный товар". Европа впала в зависимость от ресурса из России

РИА Новости: ЕС нарастил долю российского никеля до 23%

© Пресс-служба Норильского никеляНорильский никель
Норильский никель - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© Пресс-служба Норильского никеля
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Европейский импорт российского никеля увеличился, несмотря на санкции Великобритании и США, достигнув 107,6 миллиона евро в марте, передает агентство РИА Новости.
Согласно изданию, российский никель занимает второе место после американского по закупкам в Евросоюзе. Повышение объемов импорта никеля из России на треть за год привело к увеличению доли страны в европейском импорте с 18% до 23%.
Больше всего в импорте российского энергоресурса заинтересованы Таллин, Амстердам и Хельсинки. Так, Эстония закупила российский никель на 103,2 тысячи евро, Нидерланды на 35,3 миллиона евро в годовом выражении, а Финляндия на 72,3 миллиона евро.
В издании также заметили, что финские власти активно выступают за введение ограничений на поставки из России. Эксперты отмечают, что введение полного эмбарго на никель, который предоставляется Москвой на 80%, негативно отразится на Финляндии, вызвав массовые увольнения и социальную напряженность.
"Курс ЕС на зеленую энергетику только повышает спрос на никель. Он необходим для производства электрокаров и солнечных батарей. Заявленный Европой экологический переход немыслим без увеличения поставок ресурса. Покупать и везти из США можно, но будет дороже, а значит, без того высокая стоимость чистой энергии и электрокаров возрастет еще больше", — рассказал в беседе с агентством доцент экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.
В агентстве заметили, что европейские страны склонны к наращиванию санкций против России, но осторожно подходят к вопросу о полном запрете на стратегические товары, такие как никель, который считается важным для многих отраслей, включая металлургию и микроэлектронику.
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