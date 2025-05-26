https://1prime.ru/20250526/novak-857926383.html
Новак отметил перспективы Кавказа в конкуренции с передовыми курортами
Новак отметил перспективы Кавказа в конкуренции с передовыми курортами - 26.05.2025, ПРАЙМ
Новак отметил перспективы Кавказа в конкуренции с передовыми курортами
Кавказ в будущем сможет конкурировать с самыми передовыми курортами, и не только как горнолыжный кластер, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Кавказском... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T14:38+0300
2025-05-26T14:38+0300
2025-05-26T14:38+0300
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 26 мая - ПРАЙМ. Кавказ в будущем сможет конкурировать с самыми передовыми курортами, и не только как горнолыжный кластер, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме. Кавказ привлекает туристов не только из России, но из многих других стран, а в особенности точкой притяжения служат такие горнолыжные курорты, как Архыз и Эльбрус, заметил он. "В будущем, я считаю, что это конечно будет уровень международного класса, конкурирующий с самыми передовыми курортами. Это касается не только горнолыжного кластера, это касается и бальнеологии, санаторно-курортного лечения", - также сказал Новак. "Многие курорты горнолыжные, которые на сегодня уже часть построена, часть в стадии строительства находится, и я уверен, что они будут на уровне мировых горнолыжных курортов и будут привлекать иностранных туристов", - добавил он. РИА Новости выступает информационным партнером II Кавказского инвестиционного форума.
https://1prime.ru/20250519/novak-857721012.html
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туризм, россия, кавказ, архыз, александр новак
Туризм, РОССИЯ, КАВКАЗ, Архыз, Александр Новак
Новак отметил перспективы Кавказа в конкуренции с передовыми курортами
Новак: Кавказ в будущем сможет конкурировать с самыми передовыми курортами
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 26 мая - ПРАЙМ. Кавказ в будущем сможет конкурировать с самыми передовыми курортами, и не только как горнолыжный кластер, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме.
Кавказ привлекает туристов не только из России, но из многих других стран, а в особенности точкой притяжения служат такие горнолыжные курорты, как Архыз и Эльбрус, заметил он.
"В будущем, я считаю, что это конечно будет уровень международного класса, конкурирующий с самыми передовыми курортами. Это касается не только горнолыжного кластера, это касается и бальнеологии, санаторно-курортного лечения", - также сказал Новак.
"Многие курорты горнолыжные, которые на сегодня уже часть построена, часть в стадии строительства находится, и я уверен, что они будут на уровне мировых горнолыжных курортов и будут привлекать иностранных туристов", - добавил он.
РИА Новости выступает информационным партнером II Кавказского инвестиционного форума.
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