https://1prime.ru/20250526/novak-857926383.html

Новак отметил перспективы Кавказа в конкуренции с передовыми курортами

Новак отметил перспективы Кавказа в конкуренции с передовыми курортами - 26.05.2025, ПРАЙМ

Новак отметил перспективы Кавказа в конкуренции с передовыми курортами

Кавказ в будущем сможет конкурировать с самыми передовыми курортами, и не только как горнолыжный кластер, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Кавказском... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T14:38+0300

2025-05-26T14:38+0300

2025-05-26T14:38+0300

туризм

россия

кавказ

архыз

александр новак

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 26 мая - ПРАЙМ. Кавказ в будущем сможет конкурировать с самыми передовыми курортами, и не только как горнолыжный кластер, заявил вице-премьер РФ Александр Новак на Кавказском инвестиционном форуме. Кавказ привлекает туристов не только из России, но из многих других стран, а в особенности точкой притяжения служат такие горнолыжные курорты, как Архыз и Эльбрус, заметил он. "В будущем, я считаю, что это конечно будет уровень международного класса, конкурирующий с самыми передовыми курортами. Это касается не только горнолыжного кластера, это касается и бальнеологии, санаторно-курортного лечения", - также сказал Новак. "Многие курорты горнолыжные, которые на сегодня уже часть построена, часть в стадии строительства находится, и я уверен, что они будут на уровне мировых горнолыжных курортов и будут привлекать иностранных туристов", - добавил он. РИА Новости выступает информационным партнером II Кавказского инвестиционного форума.

https://1prime.ru/20250519/novak-857721012.html

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туризм, россия, кавказ, архыз, александр новак