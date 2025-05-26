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Стало известно, кто незаконно посещал Курскую область

Стало известно, кто незаконно посещал Курскую область - 26.05.2025, ПРАЙМ

Стало известно, кто незаконно посещал Курскую область

Американский фотограф и канадский блогер незаконно приезжали в Курскую область до того, как ВС РФ освободили регион от украинских боевиков, выяснило РИА Новости | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T06:15+0300

2025-05-26T06:15+0300

2025-05-26T06:15+0300

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МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Американский фотограф и канадский блогер незаконно приезжали в Курскую область до того, как ВС РФ освободили регион от украинских боевиков, выяснило РИА Новости на основе публикаций в социальных сетях. Брэндон Митчел, канадский волонтёр, блогер и наёмник побывал в Судже, откуда публиковал фото и видео в своём блоге в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) с подписью "Из России с любовью" и нецензурным жестом. Он также участвовал в сборах средств для помощи подразделениям, участвовавшим в нападении на Курскую область. Дэвид Гуттенфельдер, американский фотокорреспондент, был в Курской области как журналист с украинской стороны, фотографии публиковал с припиской "NYTimes". На них запечатлены разрушенные дома в Судже, техника ВСУ, раненые и тела убитых военнослужащих. Им опубликована серия фотографий якобы российских военных, которые попали в плен в ходе нападения ВСУ в Курскую область. До этого Гуттенфельдер также побывал в Сумской области и ДНР. Также территорию Курской области незаконно посетили представители шведской волонтёрской организации Blagulabilen. Они привозили помощь для боевиков ВСУ, например, автомобили. Об этом они сделали материалы для соцсетей, в том числе с фото у разгромленного украинскими боевиками магазина "Пятёрочка" в Судже. Источник в силовых структурах подтвердил РИА Новости, что на момент пересечения границы у канадца, американца и волонтёров из Швеции не было российской визы и аккредитации для осуществления журналистской деятельности. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявляла, что каждый случай незаконного проникновения сотрудников СМИ в Курскую область будет рассмотрен отдельно, это касается журналистов всех стран. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь.

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общество , россия, рф, швеция, мария захарова, валерий герасимов, владимир путин, мид рф, мид, вс рф