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Новосибирская область получит 2,8 млрд рублей на строительство моста - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Новосибирская область получит 2,8 млрд рублей на строительство моста
Новосибирская область получит 2,8 млрд рублей на строительство моста - 26.05.2025, ПРАЙМ
Новосибирская область получит 2,8 млрд рублей на строительство моста
Новосибирская область получит дополнительно 2,8 миллиарда рублей на завершение строительства четвертого автомобильного моста через реку Обь в Новосибирске,... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T06:24+0300
2025-05-26T06:24+0300
бизнес
экономика
россия
новосибирск
рф
михаил мишустин
госдума
главгосэкспертиза
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НОВОСИБИРСК, 26 мая – ПРАЙМ. Новосибирская область получит дополнительно 2,8 миллиарда рублей на завершение строительства четвертого автомобильного моста через реку Обь в Новосибирске, сообщает в понедельник облправительство со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы РФ Александра Жукова. Депутат пояснил, что соответствующее решение приняла трехсторонняя комиссия парламента по вопросам межбюджетных отношений. "Комиссия утвердила межбюджетные трансферты, предусмотренные в рамках проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Новосибирской области дополнительно направляется почти 3 миллиарда рублей. Из них 2,8 миллиарда рублей на завершение реализации строительства мостового перехода через реку Обь", – сообщил Жуков. Работы по строительству четвертого моста через реку Обь в Новосибирске по концессионному соглашению с Сибирской концессионной компанией (входит в группу "ВИС") от 6 декабря 2017 года начались весной 2020 года. По последним данным, общая стоимость объекта составит 44,7 миллиарда рублей. Сдать мост с развязками планировалось в конце 2023 года, однако этого не произошло. В июле 2024 года на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным губернатор Травников сообщил о задаче открыть движение по мосту до конца года, а все развязки – в 2025-м. В декабре 2024 года Травников на встрече с журналистами сообщил, что ввод в работу четвертого моста через Обь откладывается на 2025 год. Он пояснил позицию властей региона по "заморозке" выделения областных и федеральных средства на достройку моста: пока проектная документация не будет актуализирована, не пройдет Главгосэкспертизу и не будет подтверждена объективность и оправданность увеличения стоимости объекта, капитальный грант выделяться не будет. Новосибирская мостовая концессия – крупнейшая в Сибири и один из первых в России проектов государственно-частного партнерства в сфере транспорта, который реализуется при софинансировании из федерального бюджета. Четвертый мост через Обь соединит площадь Будагова на правом берегу с площадью Труда на левом в Новосибирске скоростной хордой. Проект предполагает строительство многоуровневых транспортных развязок на обоих берегах реки, двух путепроводов тоннельного типа. Длина шестиполосного моста составит 1,5 километра, а еще 3,5 километра – автомобильные подходы к мосту и развязки.
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5
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96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, россия, новосибирск, рф, михаил мишустин, госдума, главгосэкспертиза
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, РФ, Михаил Мишустин, Госдума, Главгосэкспертиза
06:24 26.05.2025
 
Новосибирская область получит 2,8 млрд рублей на строительство моста

Новосибирская область получит 2,8 млрд рублей на завершение строительства моста через Обь

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НОВОСИБИРСК, 26 мая – ПРАЙМ. Новосибирская область получит дополнительно 2,8 миллиарда рублей на завершение строительства четвертого автомобильного моста через реку Обь в Новосибирске, сообщает в понедельник облправительство со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы РФ Александра Жукова.
Депутат пояснил, что соответствующее решение приняла трехсторонняя комиссия парламента по вопросам межбюджетных отношений.
"Комиссия утвердила межбюджетные трансферты, предусмотренные в рамках проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Новосибирской области дополнительно направляется почти 3 миллиарда рублей. Из них 2,8 миллиарда рублей на завершение реализации строительства мостового перехода через реку Обь", – сообщил Жуков.
Работы по строительству четвертого моста через реку Обь в Новосибирске по концессионному соглашению с Сибирской концессионной компанией (входит в группу "ВИС") от 6 декабря 2017 года начались весной 2020 года. По последним данным, общая стоимость объекта составит 44,7 миллиарда рублей. Сдать мост с развязками планировалось в конце 2023 года, однако этого не произошло. В июле 2024 года на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным губернатор Травников сообщил о задаче открыть движение по мосту до конца года, а все развязки – в 2025-м.
В декабре 2024 года Травников на встрече с журналистами сообщил, что ввод в работу четвертого моста через Обь откладывается на 2025 год. Он пояснил позицию властей региона по "заморозке" выделения областных и федеральных средства на достройку моста: пока проектная документация не будет актуализирована, не пройдет Главгосэкспертизу и не будет подтверждена объективность и оправданность увеличения стоимости объекта, капитальный грант выделяться не будет.
Новосибирская мостовая концессия – крупнейшая в Сибири и один из первых в России проектов государственно-частного партнерства в сфере транспорта, который реализуется при софинансировании из федерального бюджета.
Четвертый мост через Обь соединит площадь Будагова на правом берегу с площадью Труда на левом в Новосибирске скоростной хордой. Проект предполагает строительство многоуровневых транспортных развязок на обоих берегах реки, двух путепроводов тоннельного типа. Длина шестиполосного моста составит 1,5 километра, а еще 3,5 километра – автомобильные подходы к мосту и развязки.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯНОВОСИБИРСКРФМихаил МишустинГосдумаГлавгосэкспертиза
 
 
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