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Новосибирская область получит 2,8 млрд рублей на строительство моста
Новосибирская область получит 2,8 млрд рублей на строительство моста - 26.05.2025, ПРАЙМ
Новосибирская область получит 2,8 млрд рублей на строительство моста
Новосибирская область получит дополнительно 2,8 миллиарда рублей на завершение строительства четвертого автомобильного моста через реку Обь в Новосибирске,... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T06:24+0300
2025-05-26T06:24+0300
2025-05-26T06:24+0300
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НОВОСИБИРСК, 26 мая – ПРАЙМ. Новосибирская область получит дополнительно 2,8 миллиарда рублей на завершение строительства четвертого автомобильного моста через реку Обь в Новосибирске, сообщает в понедельник облправительство со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы РФ Александра Жукова.
Депутат пояснил, что соответствующее решение приняла трехсторонняя комиссия парламента по вопросам межбюджетных отношений.
"Комиссия утвердила межбюджетные трансферты, предусмотренные в рамках проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Новосибирской области дополнительно направляется почти 3 миллиарда рублей. Из них 2,8 миллиарда рублей на завершение реализации строительства мостового перехода через реку Обь", – сообщил Жуков.
Работы по строительству четвертого моста через реку Обь в Новосибирске по концессионному соглашению с Сибирской концессионной компанией (входит в группу "ВИС") от 6 декабря 2017 года начались весной 2020 года. По последним данным, общая стоимость объекта составит 44,7 миллиарда рублей. Сдать мост с развязками планировалось в конце 2023 года, однако этого не произошло. В июле 2024 года на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным губернатор Травников сообщил о задаче открыть движение по мосту до конца года, а все развязки – в 2025-м.
В декабре 2024 года Травников на встрече с журналистами сообщил, что ввод в работу четвертого моста через Обь откладывается на 2025 год. Он пояснил позицию властей региона по "заморозке" выделения областных и федеральных средства на достройку моста: пока проектная документация не будет актуализирована, не пройдет Главгосэкспертизу и не будет подтверждена объективность и оправданность увеличения стоимости объекта, капитальный грант выделяться не будет.
Новосибирская мостовая концессия – крупнейшая в Сибири и один из первых в России проектов государственно-частного партнерства в сфере транспорта, который реализуется при софинансировании из федерального бюджета.
Четвертый мост через Обь соединит площадь Будагова на правом берегу с площадью Труда на левом в Новосибирске скоростной хордой. Проект предполагает строительство многоуровневых транспортных развязок на обоих берегах реки, двух путепроводов тоннельного типа. Длина шестиполосного моста составит 1,5 километра, а еще 3,5 километра – автомобильные подходы к мосту и развязки.
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бизнес, россия, новосибирск, рф, михаил мишустин, госдума, главгосэкспертиза
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, РФ, Михаил Мишустин, Госдума, Главгосэкспертиза
Новосибирская область получит 2,8 млрд рублей на строительство моста
Новосибирская область получит 2,8 млрд рублей на завершение строительства моста через Обь
НОВОСИБИРСК, 26 мая – ПРАЙМ. Новосибирская область получит дополнительно 2,8 миллиарда рублей на завершение строительства четвертого автомобильного моста через реку Обь в Новосибирске, сообщает в понедельник облправительство со ссылкой на первого вице-спикера Госдумы РФ Александра Жукова.
Депутат пояснил, что соответствующее решение приняла трехсторонняя комиссия парламента по вопросам межбюджетных отношений.
"Комиссия утвердила межбюджетные трансферты, предусмотренные в рамках проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов". Новосибирской области дополнительно направляется почти 3 миллиарда рублей. Из них 2,8 миллиарда рублей на завершение реализации строительства мостового перехода через реку Обь", – сообщил Жуков.
Работы по строительству четвертого моста через реку Обь в Новосибирске по концессионному соглашению с Сибирской концессионной компанией (входит в группу "ВИС") от 6 декабря 2017 года начались весной 2020 года. По последним данным, общая стоимость объекта составит 44,7 миллиарда рублей. Сдать мост с развязками планировалось в конце 2023 года, однако этого не произошло. В июле 2024 года на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным губернатор Травников сообщил о задаче открыть движение по мосту до конца года, а все развязки – в 2025-м.
В декабре 2024 года Травников на встрече с журналистами сообщил, что ввод в работу четвертого моста через Обь откладывается на 2025 год. Он пояснил позицию властей региона по "заморозке" выделения областных и федеральных средства на достройку моста: пока проектная документация не будет актуализирована, не пройдет Главгосэкспертизу и не будет подтверждена объективность и оправданность увеличения стоимости объекта, капитальный грант выделяться не будет.
Новосибирская мостовая концессия – крупнейшая в Сибири и один из первых в России проектов государственно-частного партнерства в сфере транспорта, который реализуется при софинансировании из федерального бюджета.
Четвертый мост через Обь соединит площадь Будагова на правом берегу с площадью Труда на левом в Новосибирске скоростной хордой. Проект предполагает строительство многоуровневых транспортных развязок на обоих берегах реки, двух путепроводов тоннельного типа. Длина шестиполосного моста составит 1,5 километра, а еще 3,5 километра – автомобильные подходы к мосту и развязки.