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СМИ: США не хотят делать крупные заявления о передаче оружия Украине

СМИ: США не хотят делать крупные заявления о передаче оружия Украине - 26.05.2025, ПРАЙМ

СМИ: США не хотят делать крупные заявления о передаче оружия Украине

Администрация президента США Дональда Трампа, похоже, не желает делать крупные заявления о передаче оружия Украине, так как, по мнению Белого дома, это может... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T13:03+0300

2025-05-26T13:03+0300

2025-05-26T13:03+0300

вооружения

общество

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сша

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа, похоже, не желает делать крупные заявления о передаче оружия Украине, так как, по мнению Белого дома, это может помешать переговорам об урегулировании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейского чиновника. "Администрация Трампа, похоже, не хочет делать серьезные заявления о поставках оружия Киеву, полагая, что это может сорвать переговоры", - говорится в публикации. По словам чиновника, в Белом доме считают, что заявление о, например, передаче Украине ракет для систем ПВО Patriot, может "разозлить" российское руководство и "поставить под угрозу" потенциальные мирные переговоры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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общество , украина, сша, сергей лавров, нато, washington post