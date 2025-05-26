Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: США не хотят делать крупные заявления о передаче оружия Украине - 26.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250526/oruzhie-857922430.html
СМИ: США не хотят делать крупные заявления о передаче оружия Украине
СМИ: США не хотят делать крупные заявления о передаче оружия Украине - 26.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: США не хотят делать крупные заявления о передаче оружия Украине
Администрация президента США Дональда Трампа, похоже, не желает делать крупные заявления о передаче оружия Украине, так как, по мнению Белого дома, это может... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T13:03+0300
2025-05-26T13:03+0300
вооружения
общество
украина
сша
сергей лавров
нато
washington post
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/12/852880066_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f618beca029b169201443f11af8025b5.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа, похоже, не желает делать крупные заявления о передаче оружия Украине, так как, по мнению Белого дома, это может помешать переговорам об урегулировании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейского чиновника. "Администрация Трампа, похоже, не хочет делать серьезные заявления о поставках оружия Киеву, полагая, что это может сорвать переговоры", - говорится в публикации. По словам чиновника, в Белом доме считают, что заявление о, например, передаче Украине ракет для систем ПВО Patriot, может "разозлить" российское руководство и "поставить под угрозу" потенциальные мирные переговоры. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250526/peskov-857920290.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/12/852880066_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7b80a9fb1715370586a231448710cdda.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , украина, сша, сергей лавров, нато, washington post
Вооружения, Общество , УКРАИНА, США, Сергей Лавров, НАТО, Washington Post
13:03 26.05.2025
 
СМИ: США не хотят делать крупные заявления о передаче оружия Украине

WP: Белый дом не хочет делать крупные заявления о поставках оружия Украине

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа РСЗО Град группировки Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа, похоже, не желает делать крупные заявления о передаче оружия Украине, так как, по мнению Белого дома, это может помешать переговорам об урегулировании, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейского чиновника.
"Администрация Трампа, похоже, не хочет делать серьезные заявления о поставках оружия Киеву, полагая, что это может сорвать переговоры", - говорится в публикации.
По словам чиновника, в Белом доме считают, что заявление о, например, передаче Украине ракет для систем ПВО Patriot, может "разозлить" российское руководство и "поставить под угрозу" потенциальные мирные переговоры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Переговоры России и Украины в Гомельской области - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
В Кремле рассказали о подготовке меморандума по Украине
12:27
 
ВооруженияОбществоУКРАИНАСШАСергей ЛавровНАТОWashington Post
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала