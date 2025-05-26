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Вагенкнехт отреагировала на снятие ограничений на поставки оружия Украине
Вагенкнехт отреагировала на снятие ограничений на поставки оружия Украине - 26.05.2025, ПРАЙМ
Вагенкнехт отреагировала на снятие ограничений на поставки оружия Украине
Известный немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала безответственным решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T20:52+0300
2025-05-26T20:52+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Известный немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала безответственным решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия. Ранее в понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. "Решение Фридриха Мерца снять ограничение на дальность атак на Россию немецким оружием является совершенно безответственным и в конечном итоге может принести войну в Германию. Если немецкое оружие - возможно, в будущем ракеты Taurus – будет использовано для поражения российских городов, то это будет равносильно объявлению войны Москве. Мерц должен исправить это немедленно!" - написала Вагенкнехт в социальной сети Х. Политик также в очередной раз призвала провести общенациональный референдум по вопросу поставок ракет Taurus Украине. В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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сара вагенкнехт, поставки вооружения, ограничения, украина, россия, германия
Вооружения, Сара Вагенкнехт, поставки вооружения, ограничения, УКРАИНА, РОССИЯ, ГЕРМАНИЯ
Вагенкнехт отреагировала на снятие ограничений на поставки оружия Украине
Вагенкнехт: снятие ограничений на поставки оружия ВСУ может привести войну в ФРГ
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Известный немецкий политик Сара Вагенкнехт назвала безответственным решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на дальность поставляемого Украине оружия.
Ранее в понедельник Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ.
"Решение Фридриха Мерца снять ограничение на дальность атак на Россию немецким оружием является совершенно безответственным и в конечном итоге может принести войну в Германию. Если немецкое оружие - возможно, в будущем ракеты Taurus – будет использовано для поражения российских городов, то это будет равносильно объявлению войны Москве. Мерц должен исправить это немедленно!" - написала Вагенкнехт в социальной сети Х.
Политик также в очередной раз призвала провести общенациональный референдум по вопросу поставок ракет Taurus Украине.
Британия, Франция, ФРГ и США сняли ограничения с военных поставок Киеву
В середине апреля Мерц в интервью телеканалу ARD допустил поставку Германией крылатых ракет Taurus Украине при согласовании с европейскими партнерами. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что есть "много аргументов" против подобного шага.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым российским объектам как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.