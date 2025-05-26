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"Озон" планирует построить еще два логистических центра на Северном Кавказе - 26.05.2025, ПРАЙМ
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"Озон" планирует построить еще два логистических центра на Северном Кавказе
"Озон" планирует построить еще два логистических центра на Северном Кавказе - 26.05.2025, ПРАЙМ
"Озон" планирует построить еще два логистических центра на Северном Кавказе
"Озон" рассматривает возможность строительства еще двух логистических центра на Северном Кавказе, сообщил генеральный директор ООО "Озон Холдинг" Дмитрий Ким на | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T20:11+0300
2025-05-26T20:44+0300
экономика
озон
логистический центр
строительство
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 26 мая - ПРАЙМ. "Озон" рассматривает возможность строительства еще двух логистических центра на Северном Кавказе, сообщил генеральный директор ООО "Озон Холдинг" Дмитрий Ким на Кавказском инвестфоруме. Отвечая на вопрос о планах компании на Кавказе, он сказал: "Мы построили один большой логистический центр, еще два небольших в Невинномысске запустим до конца этого года. Как минимум еще два больших проекта, мы видим, нам нужны для строительства на территории различных республик Северного Кавказа, чтобы обеспечить быструю и своевременную доставку товаров для клиентов". По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, которые привел Ким, за первый квартал этого года на Северном Кавказе самые высокие темпы роста интернет-торговли в России. По его словам, за 2024 год у "Озона" на Кавказе 1 миллион клиентов, совершивших в среднем по две покупки в месяц. Также Ким отметил, что его компания в текущем году планирует инвестировать в развитие логистической инфраструктуры в Северо-Кавказском федеральном округе 15 миллиардов рублей."Мы делаем товары доступными для населения Северного Кавказа. За счет чего мы этим занимаемся? Конечно, прежде всего это развитие логистики. Мы очень много денег инвертируем в логистику, в этом году мы планируем в логистику проинвестировать 15 миллиардов рублей", - сказал Ким, выступая на сессии Кавказского инвестиционного форума (КИФ).Он отметил, что в начале года в Ставропольском крае в городе Невинномысск был открыт логистический центр - площадью 92 тысячи квадратных метров."До конца года мы откроем еще несколько таких объектов, проинвестируем в них более 13,5 миллиарда рублей, еще более 1,5 миллиарда мы потратим на помощь предпринимателям которые открывают с нами пункты выдачи заказов", - добавил он.РИА Новости выступает информационным партнером II Кавказского инвестиционного форума.
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озон, логистический центр, строительство
Экономика, Озон, логистический центр, строительство
20:11 26.05.2025 (обновлено: 20:44 26.05.2025)
 
"Озон" планирует построить еще два логистических центра на Северном Кавказе

Ким: "Озон" планирует построить еще два логистических центра на Северном Кавказе

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСлужба доставки Ozon
Служба доставки Ozon - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 26 мая - ПРАЙМ. "Озон" рассматривает возможность строительства еще двух логистических центра на Северном Кавказе, сообщил генеральный директор ООО "Озон Холдинг" Дмитрий Ким на Кавказском инвестфоруме.
Отвечая на вопрос о планах компании на Кавказе, он сказал: "Мы построили один большой логистический центр, еще два небольших в Невинномысске запустим до конца этого года. Как минимум еще два больших проекта, мы видим, нам нужны для строительства на территории различных республик Северного Кавказа, чтобы обеспечить быструю и своевременную доставку товаров для клиентов".
По данным Ассоциации компаний интернет-торговли, которые привел Ким, за первый квартал этого года на Северном Кавказе самые высокие темпы роста интернет-торговли в России. По его словам, за 2024 год у "Озона" на Кавказе 1 миллион клиентов, совершивших в среднем по две покупки в месяц.
Также Ким отметил, что его компания в текущем году планирует инвестировать в развитие логистической инфраструктуры в Северо-Кавказском федеральном округе 15 миллиардов рублей.
"Мы делаем товары доступными для населения Северного Кавказа. За счет чего мы этим занимаемся? Конечно, прежде всего это развитие логистики. Мы очень много денег инвертируем в логистику, в этом году мы планируем в логистику проинвестировать 15 миллиардов рублей", - сказал Ким, выступая на сессии Кавказского инвестиционного форума (КИФ).
Он отметил, что в начале года в Ставропольском крае в городе Невинномысск был открыт логистический центр - площадью 92 тысячи квадратных метров.
"До конца года мы откроем еще несколько таких объектов, проинвестируем в них более 13,5 миллиарда рублей, еще более 1,5 миллиарда мы потратим на помощь предпринимателям которые открывают с нами пункты выдачи заказов", - добавил он.
РИА Новости выступает информационным партнером II Кавказского инвестиционного форума.
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ЭкономикаОзонлогистический центрстроительство
 
 
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