https://1prime.ru/20250526/patriot-857910856.html

Economist: ВСУ никогда не могут полностью использовать Patriot

Economist: ВСУ никогда не могут полностью использовать Patriot - 26.05.2025, ПРАЙМ

Economist: ВСУ никогда не могут полностью использовать Patriot

Пусковые установки ЗРК Patriot, которые имеются на вооружении у ВСУ, никогда не функционируют в полной мере, они часто получают повреждения и ремонтируются,... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T08:58+0300

2025-05-26T08:58+0300

2025-05-26T08:58+0300

вооружения

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Пусковые установки ЗРК Patriot, которые имеются на вооружении у ВСУ, никогда не функционируют в полной мере, они часто получают повреждения и ремонтируются, пишет журнал Economist. Как отмечает издание, у немногих стран есть системы, которые могут противостоят баллистическим ракетам. по утверждениям журнала, Киев, вероятно, имеет на вооружении по меньшей мере восемь батарей Patriot. "Хотя в любой момент времени некоторые из них получают повреждения и проходят ремонт", - говорится в публикации.

https://1prime.ru/20250505/naftemporiki-857290796.html

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украина, нато, всу