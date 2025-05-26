https://1prime.ru/20250526/patriot-857910856.html
Economist: ВСУ никогда не могут полностью использовать Patriot
Economist: ВСУ никогда не могут полностью использовать Patriot - 26.05.2025, ПРАЙМ
Economist: ВСУ никогда не могут полностью использовать Patriot
Пусковые установки ЗРК Patriot, которые имеются на вооружении у ВСУ, никогда не функционируют в полной мере, они часто получают повреждения и ремонтируются,... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T08:58+0300
2025-05-26T08:58+0300
2025-05-26T08:58+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Пусковые установки ЗРК Patriot, которые имеются на вооружении у ВСУ, никогда не функционируют в полной мере, они часто получают повреждения и ремонтируются, пишет журнал Economist. Как отмечает издание, у немногих стран есть системы, которые могут противостоят баллистическим ракетам. по утверждениям журнала, Киев, вероятно, имеет на вооружении по меньшей мере восемь батарей Patriot. "Хотя в любой момент времени некоторые из них получают повреждения и проходят ремонт", - говорится в публикации.
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Вооружения, УКРАИНА, НАТО, ВСУ
Economist: ВСУ никогда не могут полностью использовать Patriot
Economist: украинские ЗРК Patriot часто получают повреждения и ремонтируются
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Пусковые установки ЗРК Patriot, которые имеются на вооружении у ВСУ, никогда не функционируют в полной мере, они часто получают повреждения и ремонтируются, пишет журнал Economist.
Как отмечает издание, у немногих стран есть системы, которые могут противостоят баллистическим ракетам. по утверждениям журнала, Киев, вероятно, имеет на вооружении по меньшей мере восемь батарей Patriot.
"Хотя в любой момент времени некоторые из них получают повреждения и проходят ремонт", - говорится в публикации.
В Греции опровергли информацию о возможной поставке Patriot на Украину