https://1prime.ru/20250526/patrushev-857927808.html

Запад корректирует правовую базу для досмотра судов, заявил Патрушев

Запад корректирует правовую базу для досмотра судов, заявил Патрушев - 26.05.2025, ПРАЙМ

Запад корректирует правовую базу для досмотра судов, заявил Патрушев

Запад корректирует нормативно-правовую базу, чтобы досматривать в международных водах суда, перевозящие грузы в интересах России, заявил помощник президента РФ, | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T15:05+0300

2025-05-26T15:05+0300

2025-05-26T15:05+0300

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запад

николай патрушев

владимир путин

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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская обл.), 26 мая - ПРАЙМ. Запад корректирует нормативно-правовую базу, чтобы досматривать в международных водах суда, перевозящие грузы в интересах России, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. "Помимо создания военной напряжённости в Балтийском море западные страны продолжают политику санкционного давления на Россию в целях затруднения организации международных морских перевозок российских грузов, вынашивают планы по блокировке прохода наших судов по международным проливам", - сказал Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море. Совещание прошло по поручению президента РФ Владимира Путина. "В нарушение норм международного права предпринимаются попытки досмотра в международных водах судов, перевозящих грузы в интересах России. Для этого корректируется нормативно-правовая база", - отметил Патрушев. "Так, власти Эстонии под предлогом предотвращения угроз критически важной подводной инфраструктуре, в том числе в исключительной экономической зоне, и обеспечения экологической безопасности предпринимают попытки задержания судов, следующих в российские порты. При этом на основании законодательных новелл эстонские власти вправе открывать огонь по "опасно маневрирующим судам", - добавил помощник президента.

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балтийское море

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россия, бизнес, балтийское море, запад, николай патрушев, владимир путин