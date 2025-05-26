https://1prime.ru/20250526/patrushev-857929334.html

Патрушев назвал актом пиратства попытку Эстонии задержать судно Jaguar

Патрушев назвал актом пиратства попытку Эстонии задержать судно Jaguar - 26.05.2025, ПРАЙМ

Патрушев назвал актом пиратства попытку Эстонии задержать судно Jaguar

Недавняя попытка эстонских военно-морских сил при поддержке авиации НАТО задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом стало еще одним | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T15:23+0300

2025-05-26T15:23+0300

2025-05-26T15:23+0300

россия

финский залив

запад

николай патрушев

нато

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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская обл.), 26 мая - ПРАЙМ. Недавняя попытка эстонских военно-морских сил при поддержке авиации НАТО задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом стало еще одним примером актов пиратства, совершаемых Западом, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Угрозы с стороны НАТО стремительно нарастают, усиливается военно-морское присутствие сил альянса, их боевой и разведывательный потенциал, в том числе на Балтике, констатировал Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море. "На этом фоне западниками фактически совершаются акты пиратства. Последним примером стала попытка эстонских военно-морских сил при поддержке авиации НАТО задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом", - сказал Патрушев.

https://1prime.ru/20250522/tusk-857821216.html

финский залив

запад

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россия, финский залив, запад, николай патрушев, нато