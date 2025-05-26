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Патрушев назвал актом пиратства попытку Эстонии задержать судно Jaguar - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Патрушев назвал актом пиратства попытку Эстонии задержать судно Jaguar
Патрушев назвал актом пиратства попытку Эстонии задержать судно Jaguar - 26.05.2025, ПРАЙМ
Патрушев назвал актом пиратства попытку Эстонии задержать судно Jaguar
Недавняя попытка эстонских военно-морских сил при поддержке авиации НАТО задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом стало еще одним | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T15:23+0300
2025-05-26T15:23+0300
россия
финский залив
запад
николай патрушев
нато
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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская обл.), 26 мая - ПРАЙМ. Недавняя попытка эстонских военно-морских сил при поддержке авиации НАТО задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом стало еще одним примером актов пиратства, совершаемых Западом, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. Угрозы с стороны НАТО стремительно нарастают, усиливается военно-морское присутствие сил альянса, их боевой и разведывательный потенциал, в том числе на Балтике, констатировал Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море. "На этом фоне западниками фактически совершаются акты пиратства. Последним примером стала попытка эстонских военно-морских сил при поддержке авиации НАТО задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом", - сказал Патрушев.
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финский залив
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россия, финский залив, запад, николай патрушев, нато
РОССИЯ, Финский залив, ЗАПАД, Николай Патрушев, НАТО
15:23 26.05.2025
 
Патрушев назвал актом пиратства попытку Эстонии задержать судно Jaguar

Патрушев назвал попытку Эстонии задержать в Финском заливе судно актом пиратства

© РИА Новости . Андрей СтенинСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Андрей Стенин
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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская обл.), 26 мая - ПРАЙМ. Недавняя попытка эстонских военно-морских сил при поддержке авиации НАТО задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом стало еще одним примером актов пиратства, совершаемых Западом, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Угрозы с стороны НАТО стремительно нарастают, усиливается военно-морское присутствие сил альянса, их боевой и разведывательный потенциал, в том числе на Балтике, констатировал Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море.
"На этом фоне западниками фактически совершаются акты пиратства. Последним примером стала попытка эстонских военно-морских сил при поддержке авиации НАТО задержать в Финском заливе гражданское судно Jaguar с российским грузом", - сказал Патрушев.
Дональд Туск - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
Туск назвал Балтийское море территорией перманентного противостояния
22 мая, 12:28
 
РОССИЯФинский заливЗАПАДНиколай ПатрушевНАТО
 
 
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