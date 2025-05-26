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Патрушев назвал альтернативу для перевозки грузов на фоне угроз на Балтике - 26.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Патрушев назвал альтернативу для перевозки грузов на фоне угроз на Балтике
Патрушев назвал альтернативу для перевозки грузов на фоне угроз на Балтике - 26.05.2025, ПРАЙМ
Патрушев назвал альтернативу для перевозки грузов на фоне угроз на Балтике
Беломорско-Балтийский канал (ББК) на фоне роста угроз безопасности судоходства на Балтике со стороны Запада может стать одним из альтернативных маршрутов... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T15:28+0300
2025-05-26T15:28+0300
экономика
бизнес
россия
усть-луга
запад
николай патрушев
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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская обл.), 26 мая - ПРАЙМ. Беломорско-Балтийский канал (ББК) на фоне роста угроз безопасности судоходства на Балтике со стороны Запада может стать одним из альтернативных маршрутов доставки грузов в другие порты России, помимо Усть-Луги, но ББК надо модернизировать, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. На фоне усиления активности НАТО на Балтике западники фактически совершают там акты пиратства, отметил Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море. Совещание прошло по поручению президента России Владимира Путина. "В условиях складывающихся рисков и угроз безопасности судоходства на Балтике важно при необходимости обеспечить переориентацию грузопотоков в другие порты России, иметь альтернативные маршруты. В качестве одного из транспортных маршрутов может использоваться Беломорско-Балтийский канал", - подчеркнул Патрушев. "Вместе с тем в настоящее время канал нуждается в модернизации. Реконструкция этой важной водной артерии предусмотрена стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и будет способствовать повышению эффективности внутренних водных путей, увеличению загрузки Трансарктического транспортного коридора", - добавил помощник главы государства.
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бизнес, россия, усть-луга, запад, николай патрушев, нато
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Усть-Луга, ЗАПАД, Николай Патрушев, НАТО
15:28 26.05.2025
 
Патрушев назвал альтернативу для перевозки грузов на фоне угроз на Балтике

Патрушев: Беломорско-Балтийский канал может стать альтернативным маршрутом перевозок

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская обл.), 26 мая - ПРАЙМ. Беломорско-Балтийский канал (ББК) на фоне роста угроз безопасности судоходства на Балтике со стороны Запада может стать одним из альтернативных маршрутов доставки грузов в другие порты России, помимо Усть-Луги, но ББК надо модернизировать, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
На фоне усиления активности НАТО на Балтике западники фактически совершают там акты пиратства, отметил Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море. Совещание прошло по поручению президента России Владимира Путина.
"В условиях складывающихся рисков и угроз безопасности судоходства на Балтике важно при необходимости обеспечить переориентацию грузопотоков в другие порты России, иметь альтернативные маршруты. В качестве одного из транспортных маршрутов может использоваться Беломорско-Балтийский канал", - подчеркнул Патрушев.
"Вместе с тем в настоящее время канал нуждается в модернизации. Реконструкция этой важной водной артерии предусмотрена стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и будет способствовать повышению эффективности внутренних водных путей, увеличению загрузки Трансарктического транспортного коридора", - добавил помощник главы государства.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
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15:23
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯУсть-ЛугаЗАПАДНиколай ПатрушевНАТО
 
 
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