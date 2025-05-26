https://1prime.ru/20250526/patrushev-857929490.html

Патрушев назвал альтернативу для перевозки грузов на фоне угроз на Балтике

Патрушев назвал альтернативу для перевозки грузов на фоне угроз на Балтике - 26.05.2025, ПРАЙМ

Патрушев назвал альтернативу для перевозки грузов на фоне угроз на Балтике

Беломорско-Балтийский канал (ББК) на фоне роста угроз безопасности судоходства на Балтике со стороны Запада может стать одним из альтернативных маршрутов... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T15:28+0300

2025-05-26T15:28+0300

2025-05-26T15:28+0300

экономика

бизнес

россия

усть-луга

запад

николай патрушев

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/76731/83/767318381_0:138:1500:982_1920x0_80_0_0_ccfc3c3958a6cff728cb79fc19e2dfb9.jpg

УСТЬ-ЛУГА (Ленинградская обл.), 26 мая - ПРАЙМ. Беломорско-Балтийский канал (ББК) на фоне роста угроз безопасности судоходства на Балтике со стороны Запада может стать одним из альтернативных маршрутов доставки грузов в другие порты России, помимо Усть-Луги, но ББК надо модернизировать, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. На фоне усиления активности НАТО на Балтике западники фактически совершают там акты пиратства, отметил Патрушев на совещании по развитию и обеспечению безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга, а также диверсификации транспортно-логистических маршрутов в условиях возможного ограничения судоходства в Балтийском море. Совещание прошло по поручению президента России Владимира Путина. "В условиях складывающихся рисков и угроз безопасности судоходства на Балтике важно при необходимости обеспечить переориентацию грузопотоков в другие порты России, иметь альтернативные маршруты. В качестве одного из транспортных маршрутов может использоваться Беломорско-Балтийский канал", - подчеркнул Патрушев. "Вместе с тем в настоящее время канал нуждается в модернизации. Реконструкция этой важной водной артерии предусмотрена стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации и будет способствовать повышению эффективности внутренних водных путей, увеличению загрузки Трансарктического транспортного коридора", - добавил помощник главы государства.

https://1prime.ru/20250526/patrushev-857929334.html

усть-луга

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, усть-луга, запад, николай патрушев, нато