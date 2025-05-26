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Фидан и Мединский обсудили переговорный процесс по Украине, заявил источник
Фидан и Мединский обсудили переговорный процесс по Украине, заявил источник - 26.05.2025, ПРАЙМ
Фидан и Мединский обсудили переговорный процесс по Украине, заявил источник
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и помощник президента России Владимир Мединский на переговорах в Москве в понедельник обсудили переговорный процесс... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T15:12+0300
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АНКАРА, 26 мая – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и помощник президента России Владимир Мединский на переговорах в Москве в понедельник обсудили переговорный процесс по Украине. Об этом агентству РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "Да, тема переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине обсуждалась", - отметил собеседник издания.Фидан, который находится с визитом в Москве, рассчитывает в понедельник на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщил ранее источник РИА Новости в МИД Турции.
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Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МОСКВА, Владимир Мединский
Фидан и Мединский обсудили переговорный процесс по Украине, заявил источник
Источник: Фидан и Мединский обсудили переговорный процесс по Украине в Москве
АНКАРА, 26 мая – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и помощник президента России Владимир Мединский на переговорах в Москве в понедельник обсудили переговорный процесс по Украине. Об этом агентству РИА Новости дипломатический источник в Анкаре.
"Да, тема переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине обсуждалась", - отметил собеседник издания.
Фидан, который находится с визитом в Москве, рассчитывает в понедельник на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщил ранее источник РИА Новости в МИД Турции.
Глава МИД Турции рассчитывает на встречу с Мединским и Нарышкиным в Москве