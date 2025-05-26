https://1prime.ru/20250526/peregovory-857928131.html

Фидан и Мединский обсудили переговорный процесс по Украине, заявил источник

Фидан и Мединский обсудили переговорный процесс по Украине, заявил источник - 26.05.2025, ПРАЙМ

Фидан и Мединский обсудили переговорный процесс по Украине, заявил источник

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и помощник президента России Владимир Мединский на переговорах в Москве в понедельник обсудили переговорный процесс... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T15:12+0300

2025-05-26T15:12+0300

2025-05-26T15:13+0300

политика

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АНКАРА, 26 мая – ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и помощник президента России Владимир Мединский на переговорах в Москве в понедельник обсудили переговорный процесс по Украине. Об этом агентству РИА Новости дипломатический источник в Анкаре. "Да, тема переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине обсуждалась", - отметил собеседник издания.Фидан, который находится с визитом в Москве, рассчитывает в понедельник на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и главой Службы внешней разведки России Сергеем Нарышкиным, сообщил ранее источник РИА Новости в МИД Турции.

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россия, турция, москва, владимир мединский