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Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с главой МИД Турции

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с главой МИД Турции - 26.05.2025, ПРАЙМ

Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с главой МИД Турции

Встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом будет краткой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T19:20+0300

2025-05-26T19:20+0300

2025-05-26T19:23+0300

политика

дмитрий песков

владимир путин

мид турции

встреча

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом будет краткой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Песков анонсировал, что в понедельник президент примет находящегося с рабочим визитом в Москве турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана."Его визави министр иностранных дел Лавров является. Он приехал на переговоры с ним. Президент его сегодня примет, будет краткая встреча", - сказал Песков журналистам.Вместе с тем помощник президента отметил, что в настоящее время речи о зерновой сделке не идет, отметив, что модальность переговоров по Украине является другой."Сейчас об этом речи не идет. Сейчас другая модальность переговоров", - сказал Песков журналистам перед встречей президента РФ Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, отвечая на вопрос о том, является ли зерновая сделка принципиальным вопросом для турецкой стороны.

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дмитрий песков, владимир путин, мид турции, встреча