Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с главой МИД Турции - 26.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250526/peregovory-857937923.html
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с главой МИД Турции
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с главой МИД Турции - 26.05.2025, ПРАЙМ
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с главой МИД Турции
Встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом будет краткой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T19:20+0300
2025-05-26T19:23+0300
политика
дмитрий песков
владимир путин
мид турции
встреча
https://cdnn.1prime.ru/img/83692/74/836927488_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_23be8b5aba414b49a2490bd784424d93.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом будет краткой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Ранее Песков анонсировал, что в понедельник президент примет находящегося с рабочим визитом в Москве турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана."Его визави министр иностранных дел Лавров является. Он приехал на переговоры с ним. Президент его сегодня примет, будет краткая встреча", - сказал Песков журналистам.Вместе с тем помощник президента отметил, что в настоящее время речи о зерновой сделке не идет, отметив, что модальность переговоров по Украине является другой."Сейчас об этом речи не идет. Сейчас другая модальность переговоров", - сказал Песков журналистам перед встречей президента РФ Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, отвечая на вопрос о том, является ли зерновая сделка принципиальным вопросом для турецкой стороны.
https://1prime.ru/20250526/turtsiya-857910695.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83692/74/836927488_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_f5984f528e4330e2e4573028497d0b69.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
дмитрий песков, владимир путин, мид турции, встреча
Политика, Дмитрий Песков, Владимир Путин, МИД Турции, встреча
19:20 26.05.2025 (обновлено: 19:23 26.05.2025)
 
Песков рассказал о предстоящей встрече Путина с главой МИД Турции

Песков: встреча Путина с главой МИД Турции будет краткой

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкРоссия и Турция
Россия и Турция
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом будет краткой, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Песков анонсировал, что в понедельник президент примет находящегося с рабочим визитом в Москве турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана.
"Его визави министр иностранных дел Лавров является. Он приехал на переговоры с ним. Президент его сегодня примет, будет краткая встреча", - сказал Песков журналистам.
Вместе с тем помощник президента отметил, что в настоящее время речи о зерновой сделке не идет, отметив, что модальность переговоров по Украине является другой.
"Сейчас об этом речи не идет. Сейчас другая модальность переговоров", - сказал Песков журналистам перед встречей президента РФ Владимира Путина с главой МИД Турции Хаканом Фиданом, отвечая на вопрос о том, является ли зерновая сделка принципиальным вопросом для турецкой стороны.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
Глава МИД Турции рассчитывает на встречу с Мединским и Нарышкиным в Москве
08:57
 
ПолитикаДмитрий ПесковВладимир ПутинМИД Турциивстреча
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала