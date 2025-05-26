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Стали известны детали переговоров Путина и главы МИД Турции Фидана - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Стали известны детали переговоров Путина и главы МИД Турции Фидана
Стали известны детали переговоров Путина и главы МИД Турции Фидана - 26.05.2025, ПРАЙМ
Стали известны детали переговоров Путина и главы МИД Турции Фидана
Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в Москве развитие событий вокруг конфликта на Украине... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T21:57+0300
2025-05-26T22:05+0300
политика
владимир путин
хакан фидан
переговоры
конфликт на украине
энергетика
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АНКАРА, 26 мая – ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в Москве развитие событий вокруг конфликта на Украине после переговоров, состоявшихся 16 мая в Стамбуле, были обсуждены усилия по прекращению конфликта, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."В ходе встречи были обсуждены усилия по прекращению конфликта на Украине, развитие событий после переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая", - сообщил собеседник агентства.Вместе с тем Фидан обсудил на переговорах с Путиным двусторонние вопросы в области экономики и энергетики, сообщили в МИД Турции."Обсуждались двусторонние вопросы в области экономики и энергетики", - уточнил собеседник агентства.
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владимир путин, хакан фидан, переговоры, конфликт на украине, энергетика
Политика, Владимир Путин, Хакан Фидан, переговоры, Конфликт на Украине, энергетика
21:57 26.05.2025 (обновлено: 22:05 26.05.2025)
 
Стали известны детали переговоров Путина и главы МИД Турции Фидана

МИД Турции: Путин и Фидан обсудили конфликт на Украине, экономику и энергетику

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль.
Московский Кремль. - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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АНКАРА, 26 мая – ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в Москве развитие событий вокруг конфликта на Украине после переговоров, состоявшихся 16 мая в Стамбуле, были обсуждены усилия по прекращению конфликта, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции.
"В ходе встречи были обсуждены усилия по прекращению конфликта на Украине, развитие событий после переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая", - сообщил собеседник агентства.
Вместе с тем Фидан обсудил на переговорах с Путиным двусторонние вопросы в области экономики и энергетики, сообщили в МИД Турции.
"Обсуждались двусторонние вопросы в области экономики и энергетики", - уточнил собеседник агентства.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
Глава МИД Турции рассчитывает на встречу с Мединским и Нарышкиным в Москве
08:57
 
ПолитикаВладимир ПутинХакан ФиданпереговорыКонфликт на Украинеэнергетика
 
 
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