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Стали известны детали переговоров Путина и главы МИД Турции Фидана

Стали известны детали переговоров Путина и главы МИД Турции Фидана - 26.05.2025, ПРАЙМ

Стали известны детали переговоров Путина и главы МИД Турции Фидана

Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в Москве развитие событий вокруг конфликта на Украине... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T21:57+0300

2025-05-26T21:57+0300

2025-05-26T22:05+0300

политика

владимир путин

хакан фидан

переговоры

конфликт на украине

энергетика

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АНКАРА, 26 мая – ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан обсудил на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник в Москве развитие событий вокруг конфликта на Украине после переговоров, состоявшихся 16 мая в Стамбуле, были обсуждены усилия по прекращению конфликта, сообщил РИА Новости источник в МИД Турции."В ходе встречи были обсуждены усилия по прекращению конфликта на Украине, развитие событий после переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая", - сообщил собеседник агентства.Вместе с тем Фидан обсудил на переговорах с Путиным двусторонние вопросы в области экономики и энергетики, сообщили в МИД Турции."Обсуждались двусторонние вопросы в области экономики и энергетики", - уточнил собеседник агентства.

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владимир путин, хакан фидан, переговоры, конфликт на украине, энергетика