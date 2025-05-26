https://1prime.ru/20250526/peregovory-857941210.html

Президенты Белоруссии и России провели телефонный разговор

Президенты Белоруссии и России провели телефонный разговор - 26.05.2025, ПРАЙМ

Президенты Белоруссии и России провели телефонный разговор

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T22:24+0300

2025-05-26T22:24+0300

2025-05-26T22:35+0300

политика

владимир путин

александр лукашенко

телефонный разговор

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МИНСК, 26 мая - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента Telegram-канал "Пул первого". "Лукашенко и Путин только что провели телефонный разговор", - сообщил канал.Во время телефонного разговора Путин поблагодарил Лукашенко за помощь в организации процесса обмена пленными с Украиной, передал Telegram-канал."Президент России поблагодарил белорусского коллегу за оказанное содействие и помощь в организации процесса обмена пленными тысяча на тысячу - в развитие договоренностей, достигнутых в Стамбуле", - говорится в сообщении.По информации канала, во время телефонного разговора также обсуждались "основные актуальные вопросы двусторонней белорусско-российской повестки, международная обстановка".Инициированный Россией обмен по формуле 1000 на 1000 человек, о котором стороны договорились в Стамбуле, завершен, сообщило в воскресенье Минобороны РФ. Он длился три дня - с 23 по 25 мая – и осуществлялся через территорию Белоруссии.Как уточнил замминистра обороны РФ Александр Фомин, в Россию из украинского плена возвращены 880 военнослужащих и 120 мирных граждан, договоренности с Украиной об обмене, достигнутые в Стамбуле, полностью выполнены.

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владимир путин, александр лукашенко, телефонный разговор