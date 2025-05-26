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Представители бизнеса расскажут Путину о своей работе, сообщил Песков
Представители бизнеса расскажут Путину о своей работе, сообщил Песков - 26.05.2025, ПРАЙМ
Представители бизнеса расскажут Путину о своей работе, сообщил Песков
Представители бизнеса на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник расскажут о своей работе и планах развития, сообщил пресс-секретарь главы | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T12:24+0300
2025-05-26T12:24+0300
2025-05-26T12:24+0300
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Представители бизнеса на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник расскажут о своей работе и планах развития, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня День российского предпринимательства. По этому случаю президент встретится с представителями деловых кругов. Они расскажут о том, как они работают, о планах развития. Будут много выступать и сами представители: это те компании, с руководителями которых президент часто не встречается, не те, которые широко на слуху, но те, которые работают и активно развивают свой бизнес в нашей стране", - сказал Песков журналистам. Пресс-секретарь президента добавил, что встреча будет полноформатной и "обещает быть интересной".
https://1prime.ru/20250525/putin-857898657.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Представители бизнеса расскажут Путину о своей работе, сообщил Песков
Песков: представители бизнеса на встрече с Путиным поделятся планами развития
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Представители бизнеса на встрече с президентом России Владимиром Путиным в понедельник расскажут о своей работе и планах развития, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня День российского предпринимательства. По этому случаю президент встретится с представителями деловых кругов. Они расскажут о том, как они работают, о планах развития. Будут много выступать и сами представители: это те компании, с руководителями которых президент часто не встречается, не те, которые широко на слуху, но те, которые работают и активно развивают свой бизнес в нашей стране", - сказал Песков журналистам.
Пресс-секретарь президента добавил, что встреча будет полноформатной и "обещает быть интересной".
Путин 26 мая проведет встречу с представителями деловых кругов