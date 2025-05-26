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В Кремле рассказали о подготовке меморандума по Украине

В Кремле рассказали о подготовке меморандума по Украине - 26.05.2025, ПРАЙМ

В Кремле рассказали о подготовке меморандума по Украине

Россия пока не передала Украине проект меморандума по урегулированию, работа по нему продолжается, документ требует подготовки. Об этом сообщил официальный... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T12:27+0300

2025-05-26T12:27+0300

2025-05-26T12:28+0300

политика

россия

украина

дмитрий песков

константин косачев

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россия пока не передала Украине проект меморандума по урегулированию, работа по нему продолжается, документ требует подготовки. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Российский проект меморандума пока не передан. Работа продолжается. Это серьезный проект, проект серьезного документа, (он) требует тщательной выверки и подготовки", - отметил пресс-секретарь главы государства в беседе с журналистами.Песков также отметил, что понимания по продолжению переговоров между Россией и Украиной и по их месту пока нет, нужно подготовиться ко второму раунду. Он также выразил признательность российской стороны Турции за идеальные условия для стамбульских переговоров.Пресс-секретарь главы государства также поблагодарил президента США Дональда Трампа за содействие в переговорном процессе с Украиной.Вице-спикер Совфеда Константин Косачев 24 мая сообщил, что Россия в ближайшие дни передаст Украине свои наработки в рамках меморандума по украинскому урегулированию, работа над документом находится в завершающей стадии.

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россия, украина, дмитрий песков, константин косачев, владимир путин