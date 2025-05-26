https://1prime.ru/20250526/peskov-857920655.html
Песков сделал заявление об отношениях России и США
Песков сделал заявление об отношениях России и США - 26.05.2025, ПРАЙМ
Песков сделал заявление об отношениях России и США
Россия и США в самом начале возвращения двусторонних отношений в рабочее состояние, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T12:31+0300
2025-05-26T12:31+0300
2025-05-26T12:31+0300
политика
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россия и США в самом начале возвращения двусторонних отношений в рабочее состояние, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что мы тут практически в самом начале возвращения наших двусторонних отношений в рабочее состояние", - сказал Песков журналистам.Он также добавил, что контакты по линии специальных служб России и США есть, но говорить о масштабном сотрудничестве по аспектам обеспечения безопасности пока не приходится.
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россия, сша, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, США, Дмитрий Песков
Песков сделал заявление об отношениях России и США
Песков: Россия и США в самом начале возвращения отношений в рабочее состояние
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россия и США в самом начале возвращения двусторонних отношений в рабочее состояние, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что мы тут практически в самом начале возвращения наших двусторонних отношений в рабочее состояние", - сказал Песков журналистам.
Он также добавил, что контакты по линии специальных служб России и США есть, но говорить о масштабном сотрудничестве по аспектам обеспечения безопасности пока не приходится.
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