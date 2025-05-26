https://1prime.ru/20250526/peskov-857920655.html

Песков сделал заявление об отношениях России и США

Песков сделал заявление об отношениях России и США - 26.05.2025, ПРАЙМ

Песков сделал заявление об отношениях России и США

Россия и США в самом начале возвращения двусторонних отношений в рабочее состояние, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T12:31+0300

2025-05-26T12:31+0300

2025-05-26T12:31+0300

политика

россия

сша

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/08/852689595_0:140:3051:1856_1920x0_80_0_0_a8b2cfbc2b39cc349a640e333fd3ff25.jpg

МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россия и США в самом начале возвращения двусторонних отношений в рабочее состояние, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Вы знаете, что мы тут практически в самом начале возвращения наших двусторонних отношений в рабочее состояние", - сказал Песков журналистам.Он также добавил, что контакты по линии специальных служб России и США есть, но говорить о масштабном сотрудничестве по аспектам обеспечения безопасности пока не приходится.

https://1prime.ru/20250525/svo-857904957.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, дмитрий песков