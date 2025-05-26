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Продажи самогонных аппаратов в России подскочили на треть
Продажи самогонных аппаратов в России подскочили на треть - 26.05.2025, ПРАЙМ
Продажи самогонных аппаратов в России подскочили на треть
Продажи самогонных аппаратов и наборов для домашнего пивоварения в этом году в России подскочили на треть, а вот интерес к приготовлению настоек снизился на... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T03:17+0300
2025-05-26T03:17+0300
2025-05-26T03:17+0300
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Продажи самогонных аппаратов и наборов для домашнего пивоварения в этом году в России подскочили на треть, а вот интерес к приготовлению настоек снизился на 16%, подсчитали для РИА Новости аналитики "АТОЛ Онлайн", сравнив фискальные данные из своей базы за январь-май прошлого и этого года.
"Объем продаж самогонных аппаратов вырос на 37%. При этом средняя стоимость покупки аппарата снизилась на 2% - до 8898 рублей", - сообщается в материалах.
Комплекты для приготовления пива, как отмечается, стали приобретать на 35% чаще, а для приготовления настоек - напротив, на 16% реже. При этом средний чек покупки пивного набора составил 1758 рублей - плюс 18% от 2024 года, а набора для приготовления настоек - 1411 рублей, что на 19% выше показателей прошлого года.
Хмель россияне в среднем покупали за 320 рублей, что на 12% дороже, чем в 2024 году, а спрос на него вырос на 14%. Данные показали также, что средний чек на спиртометры для контроля крепости напитка снизился за этот же период на 8% - до 401 рубля. Спрос же на них вырос сразу на 52% относительно прошлого года.
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бизнес, россия, москва
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА
Продажи самогонных аппаратов в России подскочили на треть
Аналитики "АТОЛ Онлайн": продажи самогонных аппаратов в России подскочили на треть
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Продажи самогонных аппаратов и наборов для домашнего пивоварения в этом году в России подскочили на треть, а вот интерес к приготовлению настоек снизился на 16%, подсчитали для РИА Новости аналитики "АТОЛ Онлайн", сравнив фискальные данные из своей базы за январь-май прошлого и этого года.
"Объем продаж самогонных аппаратов вырос на 37%. При этом средняя стоимость покупки аппарата снизилась на 2% - до 8898 рублей", - сообщается в материалах.
Комплекты для приготовления пива, как отмечается, стали приобретать на 35% чаще, а для приготовления настоек - напротив, на 16% реже. При этом средний чек покупки пивного набора составил 1758 рублей - плюс 18% от 2024 года, а набора для приготовления настоек - 1411 рублей, что на 19% выше показателей прошлого года.
Хмель россияне в среднем покупали за 320 рублей, что на 12% дороже, чем в 2024 году, а спрос на него вырос на 14%. Данные показали также, что средний чек на спиртометры для контроля крепости напитка снизился за этот же период на 8% - до 401 рубля. Спрос же на них вырос сразу на 52% относительно прошлого года.