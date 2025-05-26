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Путин оценил соотношение импортной и отечественной продукции на рынке РФ

Путин оценил соотношение импортной и отечественной продукции на рынке РФ - 26.05.2025, ПРАЙМ

Путин оценил соотношение импортной и отечественной продукции на рынке РФ

Соотношение отечественной и импортной продукции на рынке РФ кардинально изменилось в пользу российских товаров, заявил президент России Владимир Путин. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T19:27+0300

2025-05-26T19:27+0300

2025-05-26T19:28+0300

экономика

владимир путин

импорт

российские продукты

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Соотношение отечественной и импортной продукции на рынке РФ кардинально изменилось в пользу российских товаров, заявил президент России Владимир Путин. Путин в понедельник провел встречу с представителями деловых кругов России. "Только что коллега говорил о том, что препаратов было на рынке в России до недавнего времени иностранного продукта 70%, и соотношение капитальным образом меняется. Всё то же самое можно сказать практически о каждой из отраслей, которые вы представляете, и с точки зрения информационной безопасности, и с точки зрения программного обеспечения, и общественного питания, и транспортного машиностроения, и так далее", - сказал глава государства.

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2025

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, импорт, российские продукты