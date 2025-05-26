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Путин оценил соотношение импортной и отечественной продукции на рынке РФ - 26.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250526/produktsiya-857938245.html
Путин оценил соотношение импортной и отечественной продукции на рынке РФ
Путин оценил соотношение импортной и отечественной продукции на рынке РФ - 26.05.2025, ПРАЙМ
Путин оценил соотношение импортной и отечественной продукции на рынке РФ
Соотношение отечественной и импортной продукции на рынке РФ кардинально изменилось в пользу российских товаров, заявил президент России Владимир Путин. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T19:27+0300
2025-05-26T19:28+0300
экономика
владимир путин
импорт
российские продукты
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Соотношение отечественной и импортной продукции на рынке РФ кардинально изменилось в пользу российских товаров, заявил президент России Владимир Путин. Путин в понедельник провел встречу с представителями деловых кругов России. "Только что коллега говорил о том, что препаратов было на рынке в России до недавнего времени иностранного продукта 70%, и соотношение капитальным образом меняется. Всё то же самое можно сказать практически о каждой из отраслей, которые вы представляете, и с точки зрения информационной безопасности, и с точки зрения программного обеспечения, и общественного питания, и транспортного машиностроения, и так далее", - сказал глава государства.
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владимир путин, импорт, российские продукты
Экономика, Владимир Путин, импорт, российские продукты
19:27 26.05.2025 (обновлено: 19:28 26.05.2025)
 
Путин оценил соотношение импортной и отечественной продукции на рынке РФ

Путин: соотношение импортной и отечественной российской продукции изменилось в пользу РФ

© РИА Новости . Евгений БиятовОткрытие "Центрального детского магазина на Лубянке"
Открытие Центрального детского магазина на Лубянке - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Соотношение отечественной и импортной продукции на рынке РФ кардинально изменилось в пользу российских товаров, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник провел встречу с представителями деловых кругов России.
"Только что коллега говорил о том, что препаратов было на рынке в России до недавнего времени иностранного продукта 70%, и соотношение капитальным образом меняется. Всё то же самое можно сказать практически о каждой из отраслей, которые вы представляете, и с точки зрения информационной безопасности, и с точки зрения программного обеспечения, и общественного питания, и транспортного машиностроения, и так далее", - сказал глава государства.
Президент Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии
Путин отметил активный выход российских компаний на зарубежный рынок
17:05
 
ЭкономикаВладимир Путинимпортроссийские продукты
 
 
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