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Путин оценил соотношение импортной и отечественной продукции на рынке РФ
Путин оценил соотношение импортной и отечественной продукции на рынке РФ - 26.05.2025, ПРАЙМ
Путин оценил соотношение импортной и отечественной продукции на рынке РФ
Соотношение отечественной и импортной продукции на рынке РФ кардинально изменилось в пользу российских товаров, заявил президент России Владимир Путин. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T19:27+0300
2025-05-26T19:27+0300
2025-05-26T19:28+0300
экономика
владимир путин
импорт
российские продукты
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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Соотношение отечественной и импортной продукции на рынке РФ кардинально изменилось в пользу российских товаров, заявил президент России Владимир Путин. Путин в понедельник провел встречу с представителями деловых кругов России. "Только что коллега говорил о том, что препаратов было на рынке в России до недавнего времени иностранного продукта 70%, и соотношение капитальным образом меняется. Всё то же самое можно сказать практически о каждой из отраслей, которые вы представляете, и с точки зрения информационной безопасности, и с точки зрения программного обеспечения, и общественного питания, и транспортного машиностроения, и так далее", - сказал глава государства.
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владимир путин, импорт, российские продукты
Экономика, Владимир Путин, импорт, российские продукты
Путин оценил соотношение импортной и отечественной продукции на рынке РФ
Путин: соотношение импортной и отечественной российской продукции изменилось в пользу РФ
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Соотношение отечественной и импортной продукции на рынке РФ кардинально изменилось в пользу российских товаров, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в понедельник провел встречу с представителями деловых кругов России.
"Только что коллега говорил о том, что препаратов было на рынке в России до недавнего времени иностранного продукта 70%, и соотношение капитальным образом меняется. Всё то же самое можно сказать практически о каждой из отраслей, которые вы представляете, и с точки зрения информационной безопасности, и с точки зрения программного обеспечения, и общественного питания, и транспортного машиностроения, и так далее", - сказал глава государства.
Путин отметил активный выход российских компаний на зарубежный рынок