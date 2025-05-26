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Британия и ЕС обсудят участие Лондона в программе оборонных займов - 26.05.2025, ПРАЙМ
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Британия и ЕС обсудят участие Лондона в программе оборонных займов
Британия и ЕС обсудят участие Лондона в программе оборонных займов - 26.05.2025, ПРАЙМ
Британия и ЕС обсудят участие Лондона в программе оборонных займов
После заключения оборонного соглашения в ходе саммита Британия-ЕС в мае стороны обсуждают новое оборонное соглашение и условия участия Лондона в европейской... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T13:12+0300
2025-05-26T13:12+0300
экономика
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ЛОНДОН, 26 мая - ПРАЙМ. После заключения оборонного соглашения в ходе саммита Британия-ЕС в мае стороны обсуждают новое оборонное соглашение и условия участия Лондона в европейской программе оборонных кредитов (Security Action for Europe, SAFE), сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников. Девятнадцатого мая Евросоюз и Великобритания в рамках сделки по "перезагрузке" отношений заключили оборонное соглашение, которое "откроет" Лондону путь для участия в европейской программе оборонных кредитов SAFE объёмом в 150 миллиардов евро (168 миллиардов долларов). "Теперь обе стороны будут готовиться к дальнейшим переговорам и заключению отдельного соглашения. Обсуждения теперь касаются уровня взносов Великобритании в бюджет SAFE, а также 35-процентного ограничения на компоненты (для оборонной промышленности - ред.), произведенные за пределами ЕС", - пишет издание. Отмечается, что Брюссель будет настаивать на том, что Лондон должен использовать фонд SAFE не только для предоставления средств британским компаниям, но и для финансирования заказов у европейских производителей. Некоторые источники считают, что переговоры будут сложными и вряд ли завершатся в короткий срок. Другие чиновники хотят придерживаться "более прагматичного подхода" на фоне украинского конфликта и сокращения роли США в обороне Европы. По данным источников, наиболее жесткую линию в переговорах занимает Франция. Ранее в мае СМИ сообщали, что Франция настаивает на ограничении доступа Великобритании к программе займов. В обмен на доступ Лондона к SAFE Париж потребовал от Лондона сохранить действующие квоты на ловлю рыбы в британских водах на два года. В итоге Великобритания заключила с ЕС 12-летнее соглашение о доступе к рыболовецким водам. В Шотландской рыболовецкой федерации заявили, что соглашение "гораздо хуже" чем условия, на которых страна выходила из ЕС.
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лондон, великобритания, франция, ес, politico
Экономика, ЛОНДОН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ЕС, Politico
13:12 26.05.2025
 
Британия и ЕС обсудят участие Лондона в программе оборонных займов

Politico: Великобритания и ЕС обсуждают новое оборонное соглашение

© fotolia.com / Stefan Ataman#Флаг Великобритании
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
© fotolia.com / Stefan Ataman
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ЛОНДОН, 26 мая - ПРАЙМ. После заключения оборонного соглашения в ходе саммита Британия-ЕС в мае стороны обсуждают новое оборонное соглашение и условия участия Лондона в европейской программе оборонных кредитов (Security Action for Europe, SAFE), сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.
Девятнадцатого мая Евросоюз и Великобритания в рамках сделки по "перезагрузке" отношений заключили оборонное соглашение, которое "откроет" Лондону путь для участия в европейской программе оборонных кредитов SAFE объёмом в 150 миллиардов евро (168 миллиардов долларов).
"Теперь обе стороны будут готовиться к дальнейшим переговорам и заключению отдельного соглашения. Обсуждения теперь касаются уровня взносов Великобритании в бюджет SAFE, а также 35-процентного ограничения на компоненты (для оборонной промышленности - ред.), произведенные за пределами ЕС", - пишет издание.
Отмечается, что Брюссель будет настаивать на том, что Лондон должен использовать фонд SAFE не только для предоставления средств британским компаниям, но и для финансирования заказов у европейских производителей.
Некоторые источники считают, что переговоры будут сложными и вряд ли завершатся в короткий срок. Другие чиновники хотят придерживаться "более прагматичного подхода" на фоне украинского конфликта и сокращения роли США в обороне Европы.
По данным источников, наиболее жесткую линию в переговорах занимает Франция. Ранее в мае СМИ сообщали, что Франция настаивает на ограничении доступа Великобритании к программе займов. В обмен на доступ Лондона к SAFE Париж потребовал от Лондона сохранить действующие квоты на ловлю рыбы в британских водах на два года. В итоге Великобритания заключила с ЕС 12-летнее соглашение о доступе к рыболовецким водам. В Шотландской рыболовецкой федерации заявили, что соглашение "гораздо хуже" чем условия, на которых страна выходила из ЕС.
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