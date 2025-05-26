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Путин поручил закрыть лазейки, помогающие обходить производителей из России

Путин поручил закрыть лазейки, помогающие обходить производителей из России - 26.05.2025, ПРАЙМ

Путин поручил закрыть лазейки, помогающие обходить производителей из России

Президент РФ Владимир Путин поручил закрыть лазейки, которые позволяют при закупках обходить производителей из России и отметил, что это важно для становления... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T18:35+0300

2025-05-26T18:35+0300

2025-05-26T18:37+0300

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил закрыть лазейки, которые позволяют при закупках обходить производителей из России и отметил, что это важно для становления национальной промышленности, иначе "ни фига так своего не будет". "Если есть лазейки, которые позволяют обойти российского национального производителя, надо их закрыть. Надо их закрыть. Даже если чуть-чуть подороже будет. Это государство должно заплатить на первом этапе за становление национальной промышленности, отраслей", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России. При этом, президент отметил, что такой подход не означает поощрение демпинга в бизнесе. "Но это не значит, что мы демпинг должны поощрять. Понимаете, он может и никогда не сравняется с тем, как демпингуются там некоторые товары, которые на наш рынок приходят. Надо это учесть и вычистить, вычистить это. А как же, у нас не будет нифига так своего", - добавил Путин.

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владимир путин