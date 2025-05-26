https://1prime.ru/20250526/proizvoditeli-857937141.html
Путин поручил закрыть лазейки, помогающие обходить производителей из России
Путин поручил закрыть лазейки, помогающие обходить производителей из России - 26.05.2025, ПРАЙМ
Путин поручил закрыть лазейки, помогающие обходить производителей из России
Президент РФ Владимир Путин поручил закрыть лазейки, которые позволяют при закупках обходить производителей из России и отметил, что это важно для становления... | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T18:35+0300
2025-05-26T18:35+0300
2025-05-26T18:37+0300
экономика
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/83740/16/837401686_0:192:2959:1856_1920x0_80_0_0_f3358feea48135d652d609627e2badac.jpg
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил закрыть лазейки, которые позволяют при закупках обходить производителей из России и отметил, что это важно для становления национальной промышленности, иначе "ни фига так своего не будет". "Если есть лазейки, которые позволяют обойти российского национального производителя, надо их закрыть. Надо их закрыть. Даже если чуть-чуть подороже будет. Это государство должно заплатить на первом этапе за становление национальной промышленности, отраслей", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России. При этом, президент отметил, что такой подход не означает поощрение демпинга в бизнесе. "Но это не значит, что мы демпинг должны поощрять. Понимаете, он может и никогда не сравняется с тем, как демпингуются там некоторые товары, которые на наш рынок приходят. Надо это учесть и вычистить, вычистить это. А как же, у нас не будет нифига так своего", - добавил Путин.
https://1prime.ru/20250526/kompanii-857933781.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83740/16/837401686_115:0:2844:2047_1920x0_80_0_0_29aff640ecbc6703839bcbf36e3230ce.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин
Экономика, Владимир Путин
Путин поручил закрыть лазейки, помогающие обходить производителей из России
Путин: нужно закрыть лазейки, позволяющие обходить российских производителей
МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил закрыть лазейки, которые позволяют при закупках обходить производителей из России и отметил, что это важно для становления национальной промышленности, иначе "ни фига так своего не будет".
"Если есть лазейки, которые позволяют обойти российского национального производителя, надо их закрыть. Надо их закрыть. Даже если чуть-чуть подороже будет. Это государство должно заплатить на первом этапе за становление национальной промышленности, отраслей", - сказал Путин в ходе встречи с представителями деловых кругов России.
При этом, президент отметил, что такой подход не означает поощрение демпинга в бизнесе.
Путин отметил активный выход российских компаний на зарубежный рынок
"Но это не значит, что мы демпинг должны поощрять. Понимаете, он может и никогда не сравняется с тем, как демпингуются там некоторые товары, которые на наш рынок приходят. Надо это учесть и вычистить, вычистить это. А как же, у нас не будет нифига так своего", - добавил Путин.