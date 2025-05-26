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Россия возобновит поставки проката в Индию

Россия возобновит поставки проката в Индию - 26.05.2025, ПРАЙМ

Россия возобновит поставки проката в Индию

Россия возобновляет поставки проката в Индию впервые за последние 1,5 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на майский обзор индийской аналитической... | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T09:06+0300

2025-05-26T09:06+0300

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МОСКВА, 26 мая - ПРАЙМ. Россия возобновляет поставки проката в Индию впервые за последние 1,5 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на майский обзор индийской аналитической компании Bigmint. "Российские металлурги в июне 2025 года поставят в Индию 35 000-40 000 тонн горячекатаного проката по цене 460-470 долларов за тонну на базисе CFR (доставка в порт, погрузка и фрахт)… Это первая подобная сделка за последние полтора года", - говорится в материале. Отмечается, что ценовое предложение российских производителей оказалось на 3-5% ниже китайских конкурентов, в мае на индийском рынке тонну проката из Китая можно купить за 480-485 долларов. Экспорт российской стали в Индию за последние годы существенно сократился - в 2023 году объем снизился более чем в 1,6 раза, до 65,237 тысячи тонн, а в прошлом году продаж не было, пишет издание. Россия не входит в число ключевых поставщиков готовой стальной продукции в Индию – этот рынок традиционно контролируют Китай, Южная Корея и Япония, подчеркивается в материале. Мировая выплавка стали в апреле сократилась на 0,3% в годовом выражении - до 155,7 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA), однако в Индии она увеличилась на 5,6% - до 12,9 миллиона. При этом в РФ, по предварительным данным, она снизилась на 5,1%, до 5,8 миллиона тонн.

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бизнес, россия, индия, китай, москва, ведомости